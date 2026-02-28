Τραμπ: Οι 6 φορές που κλιμάκωσε τη στρατιωτική ισχύ κατά τη δεύτερη θητεία του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται ως πρόεδρος της ειρήνης, έχει αναπτύξει ωστόσο τον αμερικανικό στρατό σε πολλές αμερικανικές πόλεις αλλά και σε όλο τον κόσμο, χτυπώντας το Ιράν, κάνοντας επιδρομές στη Βενεζουέλα και πλήττοντας σκάφη που θεωρούνται ύποπτα για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική. Οι στρατιωτικές ενέργειες του Τραμπ πήραν σήμερα νέα τροπή, με τις επιθέσεις στο Ιράν, αναφέρει το Axios.

Η περυσινή επίθεση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του 2025, καταστρέφοντας τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε ιστορική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο Barak Ravid του Axios . Ο Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι οι επιθέσεις ήταν μια «εντυπωσιακή στρατιωτική επιτυχία» και ισχυρίστηκε ότι οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν «έχουν εξαλειφθεί εντελώς».

Η επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις οδήγησε σε εκτεταμένες αντιδράσεις από το Κογκρέσο, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ χρειαζόταν άδεια για μια τέτοια χρήση στρατιωτικής βίας.

Νιγηρία τα Χριστούγεννα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε, ανήμερα των Χριστουγέννων, ότι ο αμερικανικός στρατός «εξέδωσε μια ισχυρή και θανατηφόρα επίθεση εναντίον του ISIS». Η Διοίκηση των ΗΠΑ για την Αφρική (AFRICOM) δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία Σοκότο. «Είθε ο Θεός να ευλογεί τον στρατό μας και Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχιστεί η σφαγή των Χριστιανών», έγραψε τότε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Νιγηρία, επισημαίνοντας βίαιες επιθέσεις εναντίον Χριστιανών και Μουσουλμάνων.

«Σκάφος με ναρκωτικά» στην Καραϊβική

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν πλοία και φερόμενα ως «πλοία μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό με θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές στο τέλος του 2025. Πολλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εκστρατεία είχε ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών .

Οι επιθέσεις στη συνέχεια στράφηκαν στο πετρέλαιο και αργότερα στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιων ως μέρος μιας κίνησης κατά της Βενεζουέλας. Ακολούθησαν κάποιες αντιδράσεις από το Κογκρέσο , με τους νομοθέτες να ζητούν διαφάνεια και να θέτουν νομικά ερωτήματα σχετικά με την εξουσία του Τραμπ .

Επιδρομή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο

Ο Τραμπ έστειλε 150 αεροσκάφη στους αιθέρες σε μια εκπληκτική επιδρομή στο οχυρωμένο συγκρότημα του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου. Η επιδρομή αιφνιδίασε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για χρήση στρατιωτικής δράσης εναντίον άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο.

Αεροπλανοφόρα προς το Ιράν

Ο Τραμπ έστειλε πρόσφατα δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή εκτός του Ιράν, ενισχύοντας τις εικασίες ότι μπορεί να συμβεί ένα ακόμη πλήγμα.
Οι ΗΠΑ έστειλαν το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο. Το Ford εντάχθηκε στο USS Abraham Lincoln και την ομάδα κρούσης του τον Ιανουάριο.

Στρατός στις πόλεις των ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και προσωρινά στο Λος Άντζελες και τη Νέα Ορλεάνη εν μέσω της καταστολής της μετανάστευσης και της ενίσχυσης της επιβολής του νόμου. Πίεσε επίσης για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και το Πόρτλαντ, μεταξύ άλλων πόλεων, αλλά αντιμετώπισε νομικές προκλήσεις που φάνηκαν να διαταράσσουν τα σχέδιά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης — μια σπάνια επικαλούμενη εξουσία που του επιτρέπει να στέλνει στρατιώτες στους αμερικανικούς δρόμους. Κανένας πρόεδρος δεν τον έχει χρησιμοποιήσει από το 1992.

