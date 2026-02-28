Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν την όλη υπόθεση

Δημήτρης Δρίζος

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν την όλη υπόθεση. Μάρτυρας που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μιλάει για αυτές τις συμπτώσεις, εντείνοντας το μυστήριο.

«Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Ο ανιψιός του, ο Θανάσης, είχε κανονίσει να περάσει το πρωί να τον πάρει για να μεταβούν στην Σπάρτη, όπου ο Κώστας επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπόθεση ακινήτου. Τον κάλεσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο. Καμία απάντηση. Πήγε μέχρι το σπίτι. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω. Δεν μπήκε μέσα. Θεώρησε πως ίσως είχε φύγει ήδη ή πως θα εμφανιζόταν απευθείας στο δικαστήριο. Έφυγε με τον δικηγόρο τους για την Σπάρτη, προσπαθώντας καθ'όλη τη διαδρομή να επικοινωνήσει μαζί του. Το τηλέφωνο χτυπούσε αλλά εκείνος δεν απαντούσε», λέει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι στην επιστροφή ο ανιψιός του, ο Θανάσης, πέρασε ξανά από το σπίτι. Απόλυτη σιωπή.

«Όταν ο Κώστας δεν εμφανίστηκε ούτε στο προγραμματισμένο ραντεβού στο γραφείο του δικηγόρου το απόγευμα, η ανησυχία μετατράπηκε σε βεβαιότητα πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Λίγο πριν από τις έξι και μισή, ο ανιψιός του βρέθηκε για τρίτη φορά εκεί και άρχισε να ερευνά τον χώρο. Οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Τα φάρμακά του για τον διαβήτη βρίσκονταν στη θέση τους, ανέγγιχτα, όπως τα είχε αγοράσει από το φαρμακείο. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν το πορτοφόλι του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα του τα έγγραφα. Εκείνος, άφαντος».

«Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του»

Κάμερα ασφαλείας κοντινού σούπερ μάρκετ κατέγραψε, όπως λέει ο μάρτυρας στην εκπομπή, τον επιστάτη του να βρίσκεται μαζί του έξω από το σπίτι, δίπλα στο αυτοκίνητο, λόγω ενός προβλήματος στο φανάρι.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι. Λίγο αργότερα, στο πλάνο φαίνεται να αποχωρεί μόνο ο επιστάτης. Το βίντεο καλύπτει το διάστημα από τις 19:45 έως τις 20:40. Άλλη κάμερα στην περιοχή δεν υπάρχει. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Τι συνέβη σε εκείνα τα λεπτά που δεν αποτυπώνονται καθαρά;

«Ο Κώστας κατά καιρούς είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ιδιαίτερα όταν του ανέβαινε το σάκχαρό του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον επιστάτη, καθώς δεν του είχαν αποδοθεί χρήματα από καλλιέργειες πορτοκαλιών και ελιών, βάσει της συμφωνίας ενοικίασης των χωραφιών. Το ποσό φέρεται να κυμαινόταν από έξι έως οκτώ χιλιάδες ευρώ ετησίως. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του δύο με τρεις μήνες αργότερα. Δεν εντοπίστηκε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, παρά μόνο μία κηλίδα αίματος που ανήκε στον ίδιο. Αν ο έλεγχος είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, θα μπορούσε η εικόνα να είναι διαφορετική. Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο, χωρίς την κάρτα SIM, κοντά σε χωράφι που νοικιαζόταν στον επιστάτη. Από το σημείο αυτό περνά ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό του. Η διαδρομή επιβεβαιώνεται από κάμερες. Εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε όταν έφυγε από το σπίτι».

«Το ένστικτό μου λέει πως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι όλα τυχαία. Ο επιστάτης πάντως έλεγε ότι δεν νοίκιαζε το συγκεκριμένο χωράφι», καταλήγει.

Συμπτώσεις ή κομμάτια ενός παζλ που ακόμη δεν έχουν ενωθεί; Ο Κώστας Γρεβενίτης παραμένει άφαντος και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Γιατί έμειναν πίσω όλα όσα δεν θα άφηνε ποτέ; Ποιος γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει;

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

14:33TRAVEL

Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σύντομη ανάλυση - Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων

14:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Φεύγει ξανά από το Ισραήλ η Euroleague: Αλλάζουν έδρα οι αγώνες της Χάποελ με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι 6 φορές που o Τραμπ κλιμάκωσε τη στρατιωτική ισχύ κατά τη δεύτερη θητεία του - Από το Ιράν, στη Νιγηρία και τη Βενεζουέλα

13:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό - Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…!» - Το ξέσπασμα του Μπακασέτα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο του ισραηλινού στρατού από τα πρωινά χτυπήματα στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πορεία για τα Τέμπη: Βρήκαν τσάντα με μολότοφ στην Κλαυθμώνος και ναυτική φωτοβολίδα στην Ερμού - 126 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Xάος, πανικός, αλλά και ζητωκραυγές στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ