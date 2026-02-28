Υπουργείο Εξωτερικών: Ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική γραμμή για προξενική αρωγή

Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σγυκεκριμένα από σήμερα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης