Πού είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - Με 7 πυραύλους χτύπησαν το γραφείο του στην Τεχεράνη

Αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν επιδιώκουν ανοιχτά ΗΠΑ και Ισραήλ - Καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη του Αλί Χαμενεΐ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

O ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Χαμενεϊ

Associated Press
Η πολιτική ηγεσία του Ιράν ήταν ο βασικός στόχος του πρώτου κύματος των χτυπημάτων ΗΠΑ - Ισραήλ, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, που οδήγησαν σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Τόσο το γραφείο του Ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, όσο και η κατοικία του προέδρου του Ιράν στοχοποιήθηκαν, σηματοδοτώντας την εκφρασμένη πρόθεση των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, όπως διατυπώθηκε στο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου με το οποίο επιβεβαίωσε την έναρξη της ανάληψης στρατιωτικής δράσης.

Επτά πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το γραφείο του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από το Ιράν για το πού βρίσκεται ο Χαμενε.

Ωστόσο, ιρανική κυβερνητική πηγή είπε στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη τη στιγμή της επίθεσης και είχε ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία.

Εγείρει ερωτήματα εάν το Ιράν ενημερώθηκε για τα επικείμενα χτυπήματα μετά την κατάρρευση των άτυπων συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, στο στόχαστρο βρέθηκε και η κατοικία του προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία δολοφονία ανώτερου κυβερνητικού αξιωματούχου. Επίθεση δέχθηκε και το αρχηγείο του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν πέρυσι τον Ιούνιο, οι στόχοι ήταν βαθιά θαμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις -- μακριά από περιοχές αμάχων. Ωστόσο, οι τοποθεσίες που χτυπήθηκαν σήμερα ήταν είτε γραφεία, είτε κατοικίες της ιρανικής ηγεσίας.

«Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν ο κύριος στόχος του πρώτου κύματος αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών», δήλωσε στο Reuters πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ακόμη και στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, που ονομάστηκε Επιχείρηση Επική Οργή, ήταν μια προσπάθεια να αποδεκατιστεί ο στρατός της χώρας, να εξαλειφθεί το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επιφέρει αλλαγή στην κυβέρνηση.

«Για τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν, η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει... Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δικό σας να το πάρετε. Αυτή θα είναι, πιθανώς, η μόνη σας ευκαιρία για γενιές», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ήταν πιο άμεσος. Είπε ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ θα μπορούσε να «δημιουργήσει συνθήκες» για τον ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Οι ειδικοί τόνισαν ότι οι στόχοι ΗΠΑ-Ισραήλ ήταν ενδεικτικοί ενός χτυπήματος για την ανατροπή του καθεστώτος.

«Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου φρόντισαν να πουν ότι πιστεύουν ότι αυτό είναι καθήκον του ιρανικού λαού. Επιτρέπει κάποια απόσταση εάν τα χτυπήματα αποτύχουν να εκτοπίσουν το καθεστώς», έγραψε στο Twitter ο αμυντικός και γεωπολιτικός εμπειρογνώμονας Shashank Joshi.

Για τον Νετανιάχου, μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν η εκπλήρωση μιας εμμονής δεκαετιών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εδώ και καιρό απεικονίσει το Ιράν και τους πληρεξουσίους του ως απειλή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.

