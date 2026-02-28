Τέμπη - Συλλαλητήρια: Κρατήθηκε γιος θύματος στα Προπύλαια και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στο δυστύχημα των Τεμπών καθώς βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι, μετά από έλεγχο της αστυνομίας κρατήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα στα Προπύλαια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως δήλωσε ο ίδιος στην αρχή της ομιλίας του.

«Με κράτησε η αστυνομία στα Προπύλαια για μισή ώρα και με απείλησε με προσαγωγή, ενώ ήξεραν ποιος είμαι», δήλωσε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, από το Σύνταγμα.

Και συνέχισε: Άφησα τη μητέρα μου πριν τρία χρόνια στο τρένο, που να ήξερα ότι δεν θα την ξαναέβλεπα».

Μιλώντας για την δολιοφθορά που προκλήθηκε στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ δήλωσε ότι αυτό το περιστατικό «μας γυρίζει στα χρόνια των Τεμπών».

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στη Δικαιοσύνη και στις διαδικασίες, λέγοντας ότι δεν εξετάστηκε κρίσιμο υλικό, αλλά και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι «κάνει δηλώσεις λες και εχεί βγει αποτέλεσμα για μια δίκη που δεν έχει ξεκινήσει καν».

«Για τη δική μας οικογένεια, κρίναμε ότι δεν θέλουμε εκταφή, η μητέρα μου ήταν στο πρώτο βαγόνι και τα αίτια τα ξέρουμε. Αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε τα αιτήματα των συγγενών που θέλουν. Είμαστε 55 οικογένειες και δεν γίνεται να πετύχουμε συμφωνία σε όλα. Η πλειοψηφία συμφωνούμε και πλην Λακεδαιμονίων είμαστε εδώ. Θέλουμε να αντέξετε μαζί μας», κατέληξε ο κύριος Ελευθεριάδης.