Γενηδούνιας για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να τα κόψει»

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι αγνωστοι είχαν κόψει καλώδια του συστήματος τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ, στο Πλατύ Ημαθίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Γενηδούνιας για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να τα κόψει»
Η σοκαριστική αποκάλυψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ, προκαλεί οργή κι εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το ποιος θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, που θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή επιβατών κι εργαζομένων στα τρένα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε ότι είχαν κόψει καλώδια του συστήματος τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ, στο Πλατύ Ημαθίας, σε σημείο που αφενός δεν υπήρχαν κάμερες, αφετέρου τα καλώδια ήταν θαμμένα και τσιμεντωμένα.

kalodia.jpg

Γενηδούνιας: «Έγινε επί τούτου»

Όπως είπε στο Newsbomb ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών, Κώστας Γενηδούνιας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει κάποιος για να κλέψει καλώδια σε εκείνο το σημείο.

Αναφορικά με το συμβάν, εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Είναι ανησυχητικό, δεν είναι καλό να γίνονται αυτά» και πρόσθεσε ότι «όποιος το έκανε, δεν είχε κανένα όφελος (σ.σ.: οικονομικό)».

kalodia2.jpg

Τόνισε δε ότι η διαφαινόμενη δολιοφθορά «έγινε επί τούτου» καθώς «για να πάει κάποιος εκεί και να κόψει τα καλώδια σ' εκείνο το σημείο, πρέπει να το γνωρίζει».

Όσον αφορά στην διατάραξη των συγκοινωνιών, ο κ. Γενηδούνιας ξεκαθάρισε ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής, καθώς «όταν πέφτει η τηλεδιοίκηση, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθούνται και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα».

kommena-kalodia.jpg

