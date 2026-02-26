Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

Snapshot Τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης για το Final Four της Αθήνας εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5), αλλά για μια ακόμα φορά η διαδικασία κράτησε λίγα λεπτά.

Τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους, ενώ στη δεύτερη φάση το sold out ανακοινώθηκε μετά από 40 λεπτά, με τους περισσότερους φιλάθλους να περιμένουν άδικα στην διαδικτυακή... ουρά.

Θυμίζουμε πως θα υπάρξουν δύο ακόμα φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων για το Final 4 της EuroLeague, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.