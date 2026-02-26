CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η CIA ξεκίνησε νέα εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση Ιρανών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη με στρατιωτική δράση

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η σφραγίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) στην έδρα της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, 13 Απριλίου 2016.

AP
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέες οδηγίες στη γλώσσα Φαρσί για τους Ιρανούς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια με την υπηρεσία κατασκοπείας. Η προσπάθεια στρατολόγησης της CIA εντείνεται την ώρα που ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τις οποίες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει να επιτεθούν στο Ιράν εάν ο τρίτος γύρος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ άρχισε να παρουσιάζει τα επιχειρήματα για μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση στην ομιλία του για την Κατάσταση τoυ Έθνους την Τρίτη, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία αποκάλεσε τον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Το μήνυμα είναι το τελευταίο σε μια σειρά από μηνύματα της CIA που στοχεύουν στην στρατολόγηση πηγών στο Ιράν, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Η υπηρεσία προέτρεψε τους Ιρανούς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με κάποιον να «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα» για να προστατευτούν πριν το πράξουν και να αποφύγουν τη χρήση υπολογιστών εργασίας ή των τηλεφώνων τους.

«Χρησιμοποιήστε μια νέα, αναλώσιμη συσκευή, εάν είναι δυνατόν» και «να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον σας και για το ποιος μπορεί να μπορεί να δει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», συνεχίζει το μήνυμα, προσθέτοντας ότι όσοι επικοινωνούν μαζί σας, παρέχουν την τοποθεσία τους, τα ονόματά τους, τους τίτλους εργασίας τους και «την πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας».

Αυτά τα άτομα, ανέφερε το μήνυμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα αξιόπιστο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο «που δεν έχει την έδρα του στη Ρωσία, το Ιράν ή την Κίνα» ή το Δίκτυο Tor, το οποίο κρυπτογραφεί δεδομένα και αποκρύπτει τη διεύθυνση IP του χρήστη.



Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν προγραμματίσει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σήμερα (26/2) στη Γενεύηγια έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν οι συνομιλίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία ή εάν η Τεχεράνη εκτελέσει άτομα που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση, οι οποίες αποτελούν τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

