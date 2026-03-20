ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα highlights της ρεβάνς για τους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ πέρασε στους «8» του Conference League κι επέστρεψε σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από 28 χρόνια, σημειώνοντας έτσι ένα ιστορικό επίτευγμα που δεν έχει πετύχει καμία άλλη ελληνική ομάδα.

H «Ένωση» δεν εμφανίστηκε σοβαρή στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλιε, στην οποία έδωσε δικαιώματα. Η ήττα με 0-2, πάντως, δεν στοίχισε στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

