«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»: Ενας χρόνος από την φρικτή τραγωδία της Air India με 260 νεκρούς

Το πόρισμα για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε 260 νεκρούς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 

Ελένη Ευστρατίου

«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»: Ενας χρόνος από την φρικτή τραγωδία της Air India με 260 νεκρούς

AP Photo/Ajit Solanki

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το αεροπορικό δυστύχημα της Boeing Air India με 260 νεκρούς, ενώ το πόρισμα για τα αίτια δεν έχει ολοκληρωθεί.
  • Από τους 242 επιβάτες, μόνο ένας επέζησε, ενώ η πρόσκρουση σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε τον θάνατο 19 ακόμη ανθρώπων.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και ευθύνες από την κυβέρνηση, όχι αποζημιώσεις.
  • Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ερευνών προκαλεί ανησυχία για τις συνέπειες της Ινδίας σε διεθνές επίπεδο.
  • Η τελική ή ενδιάμεση έκθεση για το δυστύχημα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, ενώ πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.
Snapshot powered by AI

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, με 260 νεκρούς, της Boeing Air India.

Όλοι οι 242 επιβάτες εκτός από έναν του αεροσκάφους σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η πρόσκρουση σε κατοικημένη περιοχή οδήγησε στον θάνατο ακόμη 19 ανθρώπους. Τελετές μνήμης οργανώθηκαν σήμερα στην πόλη Αχμεντάμπαντ της Ινδίας, ενώ η προσοχή στρέφεται στο πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

dustuxhma-india

AP Photo/Ajit Solanki, File

AP

«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»

Ρεπορτάζ του SkyNews μιλά με τους ανθρώπους που έμειναν πίσω, τις οικογένειες που αναζητούν ακόμη την αλήθεια και παλεύουν με την ανάμνηση της τραγικής μέρας.

Μία γυναίκα που κατοικούσε στην περιοχή μιλά για την τραγική εκείνη στιγμή που το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες και εγκλώβισε τον 12χρονο γιο της που κοιμόταν. Η απεγνωσμένη προσπάθειά της να τον σώσει έχει καταγραφεί σε βίντεο, με την ίδια να τρέχει μπροστά από ένα φλεγόμενο τοπίο. Όπως ανακαλεί, κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο και εκείνη ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, όπως ήταν μάταιο, καθώς δεν μπορούσε να βγει από τα συντρίμμια. Και εκείνη πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

India-aeroporiko

«Θέλω μόνο δικαιοσύνη, όχι χρήματα»

Ένας πατέρας που έχασε τον γιο και την νύφη του στο αεροσκάφος μιλά για τον αφάνταστο πόνο που νιώθει. Το ζευγάρι κατοικούσε στο Λέστερ της Αγγλίας και είχε επιστρέψει στην Ινδία μετά από δύο χρόνια. Και οι δύο επέβαιναν στη μοιραία πτήση. Ο ίδιος δηλώνει ότι το μόνο που ζητάει από την κυβέρνηση είναι δικαιοσύνη, να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει για το δυστύχημα, και όχι κάποια αποζημίωση.

India Plane Crash

Ερωτήματα για την καθυστέρηση των ερευνών

Οι έρευνες για τα αίτια του πιο σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος της χώρας συνεχίζονται ακόμη - έναν χρόνο μετά - με το μαύρο κουτί, ηχογραφήσεις και τεχνικά στοιχεία του αεροσκάφους να εξετάζονται. Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, ενώ το πόρισμα αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις.

Μέλος της Βασιλικής Αεροναυτικής Εταιρείας δηλώνει ότι η απουσία ολοκληρωμένης έρευνας αποτελεί ένα «μαύρο σημείο» στην Ινδία καθώς θα οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες της χώρας από διεθνείς οργανισμούς για την ανικανότητά της να μελετήσει σωστά τα αίτια του δυστυχήματος. «Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια», δηλώνει. «Οτιδήποτε προκύψει θα κοστίσει είτε στην AirIndia, είτε στην Boeing είτε στην Safran, πολλά χρήματα.

Η πτήση 171 της Air India, με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή της από το Αχμενταμπάντ στις 12 Ιουνίου 2025.

Μόνο ένας επιβάτης από τους 242 βγήκε ζωντανός από το αεροσκάφος το οποίο προσγειώθηκε σε Πανεπιστήμιο και κατοικημένη περιοχή, σκοτώνοντας ακόμη 19 άτομα.

India Past Plane Crashes

FILE- Rescuers work at the site of an Air India plane that crashed in Mangalore, in the southern Indian state of Karnataka, Saturday, May 22, 2010. (AP Photo)

AP

Σε αναμονή του προσωρινού πορίσματος

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, η τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από το περιστατικό, και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να εκδίδεται ενδιάμεση δήλωση σε κάθε επέτειο. Σήμερα αναμένεται να έρθει στη δημοσιότητα από το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Σήμερα τιμώνται τα 260 θύματα της επίθεσης με δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ η AirIndia ζήτησε από τους υπαλλήλους της να τηρήσουν δύο λεπτά σιγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρος: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 44χρονου αλλοδαπού - Στα χέρια της ΕΛΑΣ 34χρονος ομοεθνής του

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προθεσμία για αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός για να απολογηθεί για το διπλό φονικό - Το Σάββατο η κηδεία μητέρας και γιου

15:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το εκπληκτικό drone show πάνω από το «Αζτεκα» στην πρεμιέρα

14:58ANNOUNCEMENTS

Special show με τον Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φώτης Σιώτας: «Είμαστε χειρότεροι ακροατές, αλλά η ανάγκη για ακρόαση μεγαλώνει»

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Γεννηδούνια-Γεωργιάδη για τις τιμές των κερασιών: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Mola Mola: Το ψάρι 1 τόνου που γεννάει 300 εκατομμύρια μικροσκοπικά αυγά... ενός γραμμαρίου

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη: Για πρώτη φορά δύο αεροσκάφη HÜRJET μαζί με την ομάδα «Turkish Stars» - Βίντεο

14:37ΕΘΝΙΚΑ

Θεμελιώθηκε στη Μαλακάσα το νέο εργοστάσιο drones των Ενόπλων Δυνάμεων

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Ρεύμα του Κόλπου είναι έτοιμο να καταρρεύσει; Μυστήριο με ψυχρό στίγμα εν μέσω El Nino

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον – Ακυρώθηκαν πτήσεις, εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απάτη σε βάρος 13χρονης– Πώς δήθεν ασφαλιστής την έπεσει να παραδώσει κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ

14:03ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε συ είναι πολλά, κάνε μια αντιπρόταση»: Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος στις Πολεοδομίες που τακτοποιούσαν από πισίνες μέχρι κατεδαφίσεις - Το άγχος του αρχηγού για την παρακολούθηση των κλήσεών του

13:59LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο με τον Δομινικανό πρέσβη να προσπαθεί να φιλήσει την βασίλισσα Λετίθια

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε ηλικία 88 ετών - Τα έργα και οι ημέρες του «μετρ» της pop art

13:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»: Ενας χρόνος από την φρικτή τραγωδία της Air India με 260 νεκρούς

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

12:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανατηφόρος καυγάς στη Χίο: Του προκάλεσε ρήξη σπλήνας μαχαιρώνοντας τον με μανία - Νεκρός 31χρονος

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι σε 6 περιοχές

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

13:59LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε ηλικία 88 ετών - Τα έργα και οι ημέρες του «μετρ» της pop art

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο με τον Δομινικανό πρέσβη να προσπαθεί να φιλήσει την βασίλισσα Λετίθια

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους – Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ψαράς έπιασε κατά λάθος μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μασαχουσέτη - «Τον απελευθέρωσα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα» - Δείτε βίντεο

14:03ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε συ είναι πολλά, κάνε μια αντιπρόταση»: Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος στις Πολεοδομίες που τακτοποιούσαν από πισίνες μέχρι κατεδαφίσεις - Το άγχος του αρχηγού για την παρακολούθηση των κλήσεών του

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Γεννηδούνια-Γεωργιάδη για τις τιμές των κερασιών: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν θα μπω φυλακή» - Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το... δίπλωμα: «Ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ