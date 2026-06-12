«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»: Ενας χρόνος από την φρικτή τραγωδία της Air India με 260 νεκρούς

Snapshot Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το αεροπορικό δυστύχημα της Boeing Air India με 260 νεκρούς, ενώ το πόρισμα για τα αίτια δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από τους 242 επιβάτες, μόνο ένας επέζησε, ενώ η πρόσκρουση σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε τον θάνατο 19 ακόμη ανθρώπων.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και ευθύνες από την κυβέρνηση, όχι αποζημιώσεις.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ερευνών προκαλεί ανησυχία για τις συνέπειες της Ινδίας σε διεθνές επίπεδο.

Η τελική ή ενδιάμεση έκθεση για το δυστύχημα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, ενώ πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα. Snapshot powered by AI

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, με 260 νεκρούς, της Boeing Air India.

Όλοι οι 242 επιβάτες εκτός από έναν του αεροσκάφους σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η πρόσκρουση σε κατοικημένη περιοχή οδήγησε στον θάνατο ακόμη 19 ανθρώπους. Τελετές μνήμης οργανώθηκαν σήμερα στην πόλη Αχμεντάμπαντ της Ινδίας, ενώ η προσοχή στρέφεται στο πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

AP Photo/Ajit Solanki, File AP

«Δεν μπόρεσα να σώσω το παιδί μου»

Ρεπορτάζ του SkyNews μιλά με τους ανθρώπους που έμειναν πίσω, τις οικογένειες που αναζητούν ακόμη την αλήθεια και παλεύουν με την ανάμνηση της τραγικής μέρας.

Μία γυναίκα που κατοικούσε στην περιοχή μιλά για την τραγική εκείνη στιγμή που το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες και εγκλώβισε τον 12χρονο γιο της που κοιμόταν. Η απεγνωσμένη προσπάθειά της να τον σώσει έχει καταγραφεί σε βίντεο, με την ίδια να τρέχει μπροστά από ένα φλεγόμενο τοπίο. Όπως ανακαλεί, κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο και εκείνη ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, όπως ήταν μάταιο, καθώς δεν μπορούσε να βγει από τα συντρίμμια. Και εκείνη πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

«Θέλω μόνο δικαιοσύνη, όχι χρήματα»

Ένας πατέρας που έχασε τον γιο και την νύφη του στο αεροσκάφος μιλά για τον αφάνταστο πόνο που νιώθει. Το ζευγάρι κατοικούσε στο Λέστερ της Αγγλίας και είχε επιστρέψει στην Ινδία μετά από δύο χρόνια. Και οι δύο επέβαιναν στη μοιραία πτήση. Ο ίδιος δηλώνει ότι το μόνο που ζητάει από την κυβέρνηση είναι δικαιοσύνη, να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει για το δυστύχημα, και όχι κάποια αποζημίωση.

Ερωτήματα για την καθυστέρηση των ερευνών

Οι έρευνες για τα αίτια του πιο σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος της χώρας συνεχίζονται ακόμη - έναν χρόνο μετά - με το μαύρο κουτί, ηχογραφήσεις και τεχνικά στοιχεία του αεροσκάφους να εξετάζονται. Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, ενώ το πόρισμα αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις.

Μέλος της Βασιλικής Αεροναυτικής Εταιρείας δηλώνει ότι η απουσία ολοκληρωμένης έρευνας αποτελεί ένα «μαύρο σημείο» στην Ινδία καθώς θα οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες της χώρας από διεθνείς οργανισμούς για την ανικανότητά της να μελετήσει σωστά τα αίτια του δυστυχήματος. «Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια», δηλώνει. «Οτιδήποτε προκύψει θα κοστίσει είτε στην AirIndia, είτε στην Boeing είτε στην Safran, πολλά χρήματα.

Η πτήση 171 της Air India, με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή της από το Αχμενταμπάντ στις 12 Ιουνίου 2025.

Μόνο ένας επιβάτης από τους 242 βγήκε ζωντανός από το αεροσκάφος το οποίο προσγειώθηκε σε Πανεπιστήμιο και κατοικημένη περιοχή, σκοτώνοντας ακόμη 19 άτομα.

FILE- Rescuers work at the site of an Air India plane that crashed in Mangalore, in the southern Indian state of Karnataka, Saturday, May 22, 2010. (AP Photo) AP

Σε αναμονή του προσωρινού πορίσματος

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, η τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από το περιστατικό, και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να εκδίδεται ενδιάμεση δήλωση σε κάθε επέτειο. Σήμερα αναμένεται να έρθει στη δημοσιότητα από το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Σήμερα τιμώνται τα 260 θύματα της επίθεσης με δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ η AirIndia ζήτησε από τους υπαλλήλους της να τηρήσουν δύο λεπτά σιγής.

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