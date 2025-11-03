Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

«Αισθάνομαι μόνος, υποφέρω» - Ο Βίσουασκουμάρ Ράμες μιλά για πρώτη φορά μετά την συντριβή του αεροσκάφους, που συνέβη τον περασμένο Ιούνιο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

Ο μοναδικός επιζών της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους, Βίσουασκουμάρ Ράμες 

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Σκέφτομαι συνέχεια, υποφέρω ψυχικά», είναι τα λόγια του μοναδικού επιζόντα της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους, στις 12 Ιουνίου 2025, σε σκηνές που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Βίσουασκουμάρ Ράμες (Viswashkumar Ramesh) ήταν ο μοναδικός που επέζησε, αφού κατάφερε να απομακρυνθεί περπατώντας από τα φλεγόμενα συντρίμμια της πτήσης Αχμενταμπάντ -Λονδίνο. Ο 39χρονος είπε πως ήταν «θαύμα» που σώθηκε, ωστόσο έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του Ατζάι (Ajay), ο οποίος καθόταν λίγα καθίσματα πιο πέρα, σκοτώθηκε στη συντριβή του περασμένου Ιουνίου.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ της Αγγλίας, ο κ. Ράμες πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD) και, όπως λένε οι γιατροί του, δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ουσιαστικά ούτε με τη σύζυγο ούτε με τον τετράχρονο γιο του. Επιπλέον, δεν έχει λάβει καμία ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη αφότου επέστρεψε στη Βρετανία.

«Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι θαύμα»

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνέντευξη στο BBC, ο Ράμες, εμφανώς συγκινημένος, είπε: «Έχασα τον αδελφό μου, τη ραχοκοκαλιά μου. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα μου». Περιέγραψε επίσης τη συναισθηματική απομόνωση που βιώνει: «Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου. Δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος».

Ο κ. Ράμες δήλωσε ότι υποφέρει κάθε μέρα και δεν κοιμάται ενώ η οικογένειά του και ιδίως η μητέρα του, βρίσκεται σε βαθιά θλίψη: «Η μητέρα μου κάθεται κάθε μέρα έξω από την πόρτα, χωρίς να μιλάει σε κανέναν. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Σκέφτομαι συνέχεια, υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια».

Ο Ράμες καθόταν στη θέση 11Α, κοντά στην έξοδο κινδύνου, από όπου κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Έχει τραυματισμούς σε πόδι, ώμο, γόνατο και μέση, δεν μπορεί να εργαστεί ούτε να οδηγήσει, και χρειάζεται βοήθεια από τη σύζυγό του ακόμη και για μικρές μετακινήσεις.

Air India - Αεροσκάφος

Η θέση 11A, όπου καθόταν ο Βίσβαςκουμαρ Ράμες, βρισκόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου του αεροσκάφους Air India Boeing 787-8, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στη διάσωσή του.

SeatGuru / BBC

Το δυστύχημα

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 787 Dreamliner, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία, στις 12 Ιουνίου 2025. Συγκλονιστικά βίντεο της στιγμής έδειχναν τον Ράμες να απομακρύνεται μόνος του από τα συντρίμμια, με επιφανειακά τραύματα, ενώ πίσω του υψώνονταν καπνοί.

Όταν ακόμη βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου στην Ινδία, περιέγραψε πώς κατάφερε να σωθεί: ξεκούμπωσε τη ζώνη ασφαλείας του, σύρθηκε έξω από το διαλυμένο αεροσκάφος. Λίγες ώρες αργότερα, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Η προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (AAIB), που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, αναφέρει ότι η παροχή καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η Air India δηλώνει ότι «η φροντίδα για τον κ. Ράμες και για όλες τις οικογένειες των θυμάτων παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».

Από τα θύματα, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 52 Βρετανοί, ενώ 19 άτομα σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν θέλετε να συμμετέχετε, αν όχι, μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Αναζητά τρεις δράστες, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάζνικοφ του φονικού η ΕΛ.ΑΣ. - Έφοδοι και στο Ρέθυμνο

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μάλμε

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

15:24LIFESTYLE

«Αρχιμάστορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (8/11) στον Μαραθώνα λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο,στη σκηνή του Παλλας

15:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ελευθερία της συνάθροισης και το μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε είναι φέτος - Τι ισχύει για την Cyber Monday

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν για πληρωμή τα ειδοποιητήρια - Τι ισχύει με τα πρόστιμα

14:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο νέος λαχνός «7ΑΡΙ» μοιράζει κέρδη έως και 2.000.000 ευρώ

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα, αισθάνομαι μόνος», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

14:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα

14:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ισπανός Κορόνα «κλείνει» στον Παναθηναϊκό

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Μπακογιάννη σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: «Μεγάλα λόγια, αποτέλεσμα μηδέν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά ο διάσημος σεφ» – Τι είπε στενός του φίλος

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

12:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία Σούντγκρεν για στημένους αγώνες στην Ελλάδα : «3-0 για εμάς, 3-0 γι' αυτούς»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα αναβολή της δίκης

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλοί τόνοι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία - «Μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπαιρνα την Αστυνομία από το πρωί του Σαββάτου, δεν απαντούσε κανείς» - Ξεσπά για το μακελειό στα Βορίζια ο αδελφός της νεκρής

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζίνπινγκ: Το viral αστείο που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος για την... κινεζική κατασκοπεία

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

14:41ΥΓΕΙΑ

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Σύγχρονη αντιμετώπιση με νέο ενδοφακό

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ