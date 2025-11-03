Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

Ο μοναδικός επιζών της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους, Βίσουασκουμάρ Ράμες

«Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Σκέφτομαι συνέχεια, υποφέρω ψυχικά», είναι τα λόγια του μοναδικού επιζόντα της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους, στις 12 Ιουνίου 2025, σε σκηνές που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Βίσουασκουμάρ Ράμες (Viswashkumar Ramesh) ήταν ο μοναδικός που επέζησε, αφού κατάφερε να απομακρυνθεί περπατώντας από τα φλεγόμενα συντρίμμια της πτήσης Αχμενταμπάντ -Λονδίνο. Ο 39χρονος είπε πως ήταν «θαύμα» που σώθηκε, ωστόσο έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του Ατζάι (Ajay), ο οποίος καθόταν λίγα καθίσματα πιο πέρα, σκοτώθηκε στη συντριβή του περασμένου Ιουνίου.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ της Αγγλίας, ο κ. Ράμες πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD) και, όπως λένε οι γιατροί του, δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ουσιαστικά ούτε με τη σύζυγο ούτε με τον τετράχρονο γιο του. Επιπλέον, δεν έχει λάβει καμία ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη αφότου επέστρεψε στη Βρετανία.

«Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι θαύμα»

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνέντευξη στο BBC, ο Ράμες, εμφανώς συγκινημένος, είπε: «Έχασα τον αδελφό μου, τη ραχοκοκαλιά μου. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα μου». Περιέγραψε επίσης τη συναισθηματική απομόνωση που βιώνει: «Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου. Δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος».

Ο κ. Ράμες δήλωσε ότι υποφέρει κάθε μέρα και δεν κοιμάται ενώ η οικογένειά του και ιδίως η μητέρα του, βρίσκεται σε βαθιά θλίψη: «Η μητέρα μου κάθεται κάθε μέρα έξω από την πόρτα, χωρίς να μιλάει σε κανέναν. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Σκέφτομαι συνέχεια, υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια».

Ο Ράμες καθόταν στη θέση 11Α, κοντά στην έξοδο κινδύνου, από όπου κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Έχει τραυματισμούς σε πόδι, ώμο, γόνατο και μέση, δεν μπορεί να εργαστεί ούτε να οδηγήσει, και χρειάζεται βοήθεια από τη σύζυγό του ακόμη και για μικρές μετακινήσεις.

Η θέση 11A, όπου καθόταν ο Βίσβαςκουμαρ Ράμες, βρισκόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου του αεροσκάφους Air India Boeing 787-8, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στη διάσωσή του. SeatGuru / BBC

Το δυστύχημα

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 787 Dreamliner, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία, στις 12 Ιουνίου 2025. Συγκλονιστικά βίντεο της στιγμής έδειχναν τον Ράμες να απομακρύνεται μόνος του από τα συντρίμμια, με επιφανειακά τραύματα, ενώ πίσω του υψώνονταν καπνοί.

Όταν ακόμη βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου στην Ινδία, περιέγραψε πώς κατάφερε να σωθεί: ξεκούμπωσε τη ζώνη ασφαλείας του, σύρθηκε έξω από το διαλυμένο αεροσκάφος. Λίγες ώρες αργότερα, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Η προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (AAIB), που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, αναφέρει ότι η παροχή καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η Air India δηλώνει ότι «η φροντίδα για τον κ. Ράμες και για όλες τις οικογένειες των θυμάτων παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».

Από τα θύματα, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 52 Βρετανοί, ενώ 19 άτομα σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Διαβάστε επίσης