Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 46χρονο στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών

Χειροπέδες σε 46χρονο για την παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, την παραμονή Χριστουγέννων.

Ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.

Το συμβάν έγινε χθες και όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

