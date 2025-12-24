Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι

Οβίδα που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια εργασιών στον θαλάσσιο χώρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών του βυθού που πραγματοποιούνται για το έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα. Πρόκειται για οβίδα της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μεταδίδει το thestival.gr.

Η οβίδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία πυροτεχνουργών, η οποία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την ασφαλή εξουδετέρωσή της.

