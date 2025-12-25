Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 68χρονη - Η γυναίκα μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα

Σοβαρά τραυματίστηκε μία 68χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, μετά από ένα απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το voria.gr, η γυναίκα χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 53χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και στη συνέχεια παρασύρθηκε από άλλο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 58χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο της πόλης.