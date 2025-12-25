Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 68χρονη - Η γυναίκα μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο της πόλης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρά τραυματίστηκε μία 68χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, μετά από ένα απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με το voria.gr, η γυναίκα χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 53χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και στη συνέχεια παρασύρθηκε από άλλο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 58χρονος.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο της πόλης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συμπλοκή με μαχαίρωμα – Τραυματίστηκε 23χρονος
12:14 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ