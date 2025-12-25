Θεσσαλονίκη: «Επαγγελματικό» το χτύπημα στη τράπεζα στον Εύοσμο - Πού στρέφονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης ή προειδοποιητικό τηλεφώνημα από τους δράστες.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κοντινή απόσταση από το τραπεζικό κατάστημα, στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τουλάχιστον επτά σταθμευμένα οχήματα, καθώς και καταστήματα και είσοδοι πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζαμαρίες και αποκολλήθηκαν σοβάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, τα χαρακτηριστικά του εκρηκτικού μηχανισμού και ο τρόπος τοποθέτησής του οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για επαγγελματικά οργανωμένη ενέργεια, με συγκεκριμένο στόχο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την έκρηξη.

Η ομοιότητα με το περιστατικό στην ίδια τράπεζα

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με την έκρηξη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο σε υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπόθεση που είχε προκαλέσει τότε σοκ στην πόλη, καθώς είχε χάσει τη ζωή της η 38χρονη γυναίκα που τοποθέτησε τη βόμβα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των υπευθύνων και τη διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από το νέο χτύπημα.

Στιγμιότυπο από το σημείο της έκρηξης

