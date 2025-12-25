Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/12), ανήμερα των Χριστουγέννων, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:20, έξω από το τραπεζικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί παραπλεύρως του υποκαταστήματος, στην οδό Σαλαμίνος.

Η έκρηξη, σύμφωνα με το emakedonia.gr προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα, με τις τζαμαρίες να θρυμματίζονται και να σημειώνονται σοβαρές φθορές στο εσωτερικό του χώρου. Παράλληλα, ζημιές υπέστησαν σταθμευμένα οχήματα καθώς και πολυκατοικίες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

Η ισχύς του μηχανισμού έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα προς την Ελληνική Αστυνομία. Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι στόχος δεν φαίνεται να ήταν τα ΑΤΜ του καταστήματος, καθώς ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση από αυτά.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διερευνά τις συνθήκες της έκρηξης και πραγματοποιεί ελέγχους στον χώρο, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.