Moody's: Αμετάβλητο το ελληνικό αξιόχρεο, με σταθερές προοπτικές
Αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Moody’s
Η Moody's διατήρησε αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3, την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, με σταθερές τις προοπτικές της χώρας.
Η αξιολόγηση παραμένει στη βαθμίδα Baa3, ισοδύναμη με BBB-, διατηρώντας τη χώρα μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με άλλους διεθνείς οίκους.
Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανικός οίκος έδωσε πριν από ένα χρόνο την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα.
Διαβάστε επίσης
