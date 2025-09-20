Moody's: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη Βaa3 με σταθερή προοπτική

Σημειώνεται ότι είχε δώσει τον περασμένο Μάρτιο στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα.

Newsbomb

Moody's: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη Βaa3 με σταθερή προοπτική

Η Moody’s Ratings αφαίρεσε από τις ΗΠΑ την τελευταία κορυφαία πιστοληπτική της αξιολόγηση

Getty Images
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερή προοπτική.

Στην ανακοίνωσή του, ο Moody's σημειώνει ότι η αξιολόγηση Baa3 της Ελλάδας και η σταθερή προοπτική υποστηρίζονται από ένα στέρεο ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, ισχυρότερες επενδύσεις και έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα.

Για το χρέος αναφέρει ότι παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, ο δείκτης του προς το ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μετριάζουν (το βάρος του).

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρή απορρόφηση σημαντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνει.

«Μαζί με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων».

Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες, με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό δημοσιονομικό στόχο του 2,1% του ΑΕΠ.

«Αυτές οι ισχυρές επιδόσεις αντανακλούν, εν μέρει, τη συνεχιζόμενη επιτυχία των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που έχουν εφαρμόσει οι Αρχές. Μαζί με την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, αυτή η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση συνέβαλε στην ετήσια μείωση του χρέους της Ελλάδας κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή η υπεραπόδοση συνεχίστηκε και το 2025, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ παράλληλα έδωσε πρόσθετη στήριξη για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η Ελλάδα συνεχίζει επίσης να επιτυγχάνει καλές επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) με σημαντική πρόοδο τόσο στον τομέα των επιχορηγήσεων όσο και στον τομέα των δανείων.

Ωστόσο, με μόνο το 59,3 % του συνολικού χρηματοδοτικού πακέτου να έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα, η Ελλάδα αναθεώρησε το ΕΣΑΑ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες απορρόφησης των υπολειπόμενων κονδυλίων», αναφέρει ο οίκος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:31ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αναγνωρίζει την Παλαιστίνη αύριο Κυριακή

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος 100.000 δολαρίων για αίτηση βίζας εργασίας - Πως επηρεάζει τη Silicon Valley

00:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν δικαιοσύνη- θεσμοί προς όφελος των πολιτών

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη Βaa3 με σταθερή προοπτική

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ - Βίντεο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε ο 5χρονος που άρπαξε η μητέρα του στην Αθήνα

23:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψηφιακό φροντιστήριο: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τα «ζωντανά» μαθήματα

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Απαράδεκτη αποσταθεροποίηση» η εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Άσκηση με φρεγάτες, υποβρύχια και ιπτάμενα μέσα στο Αιγαίο - Βίντεο

23:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερέας κατηγορείται για εμπρησμό δασικής έκτασης στο Μαρκόπουλο – Βίντεο ντοκουμέντο

23:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων – Όλες οι πληρωμές απο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια «τονώνουν» την ήπια κινητικότητα

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ στην αποστολή κόντρα στον Παναιτωλικό

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις» - Ενέργειες με «άρωμα» Συμφώνου της Βαρσοβίας

22:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου - Στο επίκεντρο τα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε ο 5χρονος που άρπαξε η μητέρα του στην Αθήνα

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία - Εξωγήινοι ή η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας;

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: «Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος, φέρει 60% εγκαύματα – Μία σύλληψη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ