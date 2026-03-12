Λίβανος: Εξοντώθηκε από τους ισραηλινούς ο ηγέτης του επίλεκτου σώματος «Ιμάμης Χουσεΐν»

Την εξουδετέρωση του διοικητή της Μεραρχίας Ιμάμ Χουσεΐν, Αλί Μουσάλαμ Ταμπάτζα, σε επιχείρηση στον Λίβανο ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Η «Μεραρχία Ιμάμη Χουσεϊν» αποτελεί μια φιλοιρανική πολυεθνική δύναμη που δρά στον Λίβανο και υποστηρίζει επί του εδάφους την Χεζμπολάχ. Στο παρελθόν δρούσε κυρίως στην Συρία και ήταν γνωστή ως η «συριακή Χεζμπολάχ».

?ELIMINATED: Ali Muslim Tabaja, a senior commander of the Iranian Imam Hossein Division.



Tabaja was a key figure who held a series of military roles both within Hezbollah and within the division.



The Imam Hussein Division is a military force used by the Iranian Quds Force to… pic.twitter.com/R6bJ0KLUWe — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Σύμφωνα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, η εξόντωση έγινε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα την ώρα που η ομάδα κατηύθυνε πυρά προς το ισραηλινό έδαφος. Ο Ταμπάτζα είχε αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης μόλις τον Οκτώβριο του 2024, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του από το Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή και ως «Συριακή Χεζμπολάχ», αποτελεί ένα πολυεθνικό σώμα σιιτών μαχητών που συγκροτήθηκε το 2016 υπό την αιγίδα της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης. Στις τάξεις της περιλαμβάνονται μέλη από τη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η δράση τους στο παρελθόν αφορούσε την υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ στην Συρία αλλά επεκτείνεται σε επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, όπως η πλήγμα στη βάση Αλ Τανφ το 2021, και στη συστηματική λαθρεμπορία προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ομάδα αυτή λειτουργεί ως ελίτ μονάδα στον «άξονα της αντίστασης», έχοντας μεταφέρει το κέντρο βάρους των επιχειρήσεών της από το Χαλέπι και τη Δαμασκό στα σύνορα του Νοτίου Λιβάνου. Όπως ανακοινώθηκε, η χθεσινή επιχείρηση θεωρείται στρατηγικής σημασίας, αφού αποκόπτει έναν κρίσιμο κρίκο στην επικοινωνία της Τεχεράνης με τη Χεζμπολάχ, σε μια περίοδο που η ένταση στο βόρειο μέτωπο του Ισραήλ παραμένει στο κόκκινο.

