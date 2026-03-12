Πολωνία: Ο δήμος της Βαρσοβίας απαγορεύει την πώληση αλκοόλ τη νύχτα

Την απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών κατά τις νυχτερινές ώρες από τα εμπορικά καταστήματα της Βαρσοβίας ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Πολωνίας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας για το 2022, η χώρα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του συγκεκριμένου ζητήματος, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Σλοβενία.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε καθολική εφαρμογή σε ολόκληρη την πρωτεύουσα από την πρώτη Ιουνίου. Είχε προηγηθεί η πιλοτική δοκιμή του από τον περασμένο Νοέμβριο σε δύο περιοχές της Βαρσοβίας, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου.

Στο διάστημα αυτό δεν επιτρεπόταν η διάθεση οινοπνευματωδών από καταστήματα λιανικής και πρατήρια καυσίμων από τις δέκα το βράδυ έως τις έξι το πρωί.

Παρόμοιες απαγορεύσεις εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, με στόχο να περιοριστούν οι οχλήσεις (διατάραξη της κοινής ησυχίας, συμπλοκές κ.α.) που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ.

Πολλά αστικά κέντρα, όπως η Κρακοβία, το Σέτσιν, το Λοτς και το Βρόκλαβ εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο.

Σε ό,τι αφορά τους παραβάτες της νέας ρύθμισης, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις που περιλαμβάνουν την επιβολή χρηματικού προστίμου ή ακόμη και την αφαίρεση της άδειας πώλησης αλκοόλ. Η προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών κατά τις ώρες της απαγόρευσης θα είναι εφικτή αποκλειστικά σε χώρους εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, καθώς και στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών του αεροδρομίου Σοπέν.

