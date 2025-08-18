Οικονομικό ορόσημο: Ο «οδικός χάρτης» Μητσοτάκη για ΔΕΘ και η αξιολόγηση Moody’s τον Σεπτέμβριο

Η σύνδεση των εξαγγελιών με τη στάση της Moody’s στις 12 Σεπτεμβρίου

Γιώργος Νόκος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στη Βουλή

Ο Σεπτέμβριος προβάλλει ως ο μήνας που θα καθορίσει την οικονομική πορεία της χώρας έως το τέλος του έτους.

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύο γεγονότα που διαμορφώνουν κλίμα και προοπτικές. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις και την αξιολόγηση της Moody’s που ακολουθεί λίγες ημέρες αργότερα. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται ασφυκτικό και απαιτεί συντονισμό πολιτικών μηνυμάτων με τις απαιτήσεις των αγορών.

Προετοιμασία και αποφάσεις πριν τη ΔΕΘ

Το οικονομικό επιτελείο έχει εισέλθει σε φάση εντατικών συσκέψεων. Οι τελικές αποφάσεις για το περιεχόμενο του πακέτου θα κλειδώσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άξονας των μέτρων περιλαμβάνει ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος, διευκολύνσεις για οικογένειες με παιδιά, καθώς και πρωτοβουλίες για το στεγαστικό ζήτημα. Παράλληλα, συζητούνται ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες και πρόσθετα κίνητρα προς την αγορά κατοικίας.

Η πολιτική προετοιμασία περιλαμβάνει περιοδείες στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα και θεματικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί κλίμα προσδοκίας και να δοθεί στίγμα για τις προτεραιότητες που θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις ημέρες της ΔΕΘ

Στις 5 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένεται ανεπίσημη συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, ενώ το Σάββατο το πρωί θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης. Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου θα παρουσιαστεί το πλήρες σχέδιο παρεμβάσεων. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δέχεται ερωτήσεις για τη δημοσιονομική στρατηγική, τις κοινωνικές πολιτικές και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ειδικότερα δε για την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Λιβύη.

Η ΔΕΘ θα αποτελέσει σημείο καμπής για την κυβερνητική ατζέντα, καθώς οι εξαγγελίες θα λειτουργήσουν ως πυξίδα για την επόμενη περίοδο. Η διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η αξιολόγηση της Moody’s στις 12 Σεπτεμβρίου

Μόλις πέντε ημέρες μετά τη ΔΕΘ, η Moody’s θα δημοσιοποιήσει τη νέα της έκθεση για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση μετά την αναβάθμιση του περασμένου Μαρτίου, όταν η χώρα απέκτησε επενδυτική βαθμίδα από τον συγκεκριμένο οίκο. Η χρονική σύμπτωση καθιστά την έκθεση εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς θα αποτελέσει άμεση απάντηση στις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης.

Οι αγορές θα εξετάσουν κατά πόσο οι παρεμβάσεις ευθυγραμμίζονται με τους στόχους για πλεονάσματα και με τη στρατηγική μείωσης του χρέους. Τυχόν θετική στάση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα διευκολύνει την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Αντίθετα, μια αυστηρότερη προσέγγιση θα λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει σε τροχιά δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σεπτέμβριος ως σημείο ισορροπίας

Η εγγύτητα της ΔΕΘ με την αξιολόγηση της Moody’s δημιουργεί έναν σφιχτό κύκλο εξελίξεων που συνδέει πολιτική και οικονομία. Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου θα διαμορφωθεί το αφήγημα για την πορεία της χώρας. Από την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου έως την αποτίμηση της αγοράς. Ο μήνας αυτός αναμένεται να λειτουργήσει ως δοκιμασία αξιοπιστίας για την ελληνική οικονομία και ως κριτήριο σταθερότητας για την κυβέρνηση.

