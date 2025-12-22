Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αμέσως μετά τις γιορτές εμφανίζονται οι αγρότες ενώ η κόντρα με την κυβέρνηση έχει χτυπήσει κόκκινο μετά τις αποκαλύψεις για έρευνα των Αρχών σε επιδοτήσεις που έλαβε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Κώστας Τσιτούνας

Η αποκάλυψη της έρευνας για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Κώστας Ανεστίδης ήταν ο άνθρωπος που «έπιασε στον ύπνο» τις Αρχές, κλείνοντας αιφνιδιαστικά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Για τους υποστηρικτές του, η εισαγγελική έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδυναμώσει το ηθικό των αγροτών. Ωστόσο, για τους επικριτές του, τα ερωτήματα για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι αμείλικτα. Το σίγουρο είναι πως η μάχη του «αρχιστράτηγου» των μπλόκων -όπως τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του- μεταφέρεται πλέον από τα οδοφράγματα των Μαλγάρων στις αίθουσες των δικαστηρίων και σε κάθε περίπτωση «τινάζει στον αέρα» την όποια προσπάθεια συνεννόησης της κυβέρνησης με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Από την πλευρά του ο κ. Ανεστίδης πέρασε την Κυριακή (21/12), στην αντεπίθεση απειλώντας και με μηνύσεις εναντίον των ΜΜΕ που τον εμφανίζουν ως ελεγχόμενο. Σε δημόσιες δηλώσεις του ο επικεφαλής του εμβληματικού μπλόκου των Μαλγάρων και ηγετικό στέλεχος της Πανελλήνιας Επιτροπής, απάντησε με σκληρή γλώσσα στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων και είπε ότι είναι καθαρός σαν αστραπή.

Μάλιστα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής κάνει λόγο για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσης του αγροτικού κινήματος μέσω του προσώπου του, διαμηνύοντας πως οι κατηγορίες θα καταρρεύσουν. «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό».

Ακόμα, σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υποθέσεις οικονομικών ατασθαλιών δεν είναι τίποτα άλλο από ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που στόχο έχει να κάμψει το ηθικό των διαδηλωτών και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Κάλεσμα Μητσοτάκη στους αγρότες να επανεξετάσουν τη στάση τους

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media απηύθυνε για άλλη μια φορά κάλεσμα στους αγρότες να επανεξετάσουν τη στάση τους και να σκεφτούν, όπως είπε, την πατρίδα.

«Ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους. Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας: «Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει «να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε», όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις».

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην κλιμακωθούν περαιτέρω τα μπλόκα, με το προσκλητήριο για συζήτηση επί του καθορισμένου πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών να εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι. «Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

