Πλήρως εξοπλισμό εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στη Νέα Χαλκηδόνα

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο ημεδαπό πέρασαν βραδινές ώρες της 7ης Μαρτίου στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.ΔΑ., σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο ελέγχου αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 7-3-2026 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, εντοπίστηκε ο 42χρονος να κατέχει μικροποσότητα ηρωίνης και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για σχηματισμό δικογραφίας ενώ μετά τη διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με την οικία του στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας όπου έχει εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν άμεσα στην εν λόγω οικία.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης,

7 δενδρύλλια κάνναβης,

49,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πιστόλι αερίου,

2 ηλεκτρικοί εκκενωτές,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κουκούλα full-face.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης