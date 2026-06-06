Κίνα: Μάχη για τη διάσωση σπάνιου είδους πτηνού - Πώς μπήκε φρένο στη δημιουργία αυτοκινητόδρομου

Snapshot Κατασκευαστικό έργο αυτοκινητοδρόμου στην επαρχία Γκουανξί της Κίνας ανέστειλε μετά από τοπικές και διεθνείς πιέσεις λόγω απειλής σε κρίσιμους υδροβιότοπους.

Ο δρόμος θα επηρέαζε 200 στρέμματα λασμότοπων και μαγγρόβιων δασών που φιλοξενούν 49 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων η χουλιαροσκαλίδρα, ένα κρισίμως κινδυνεύον μεταναστευτικό πτηνό.

Η αντίδραση ξεκίνησε από Κινέζο φοιτητή ο οποίος ενημέρωσε τη Σύμβαση Ραμσάρ του ΟΗΕ και ενισχύθηκε από τοπικούς ακτιβιστές και διεθνείς οργανώσεις όπως το BirdLife International.

Κεντρικό κυβερνητικό κλιμάκιο περιβαλλοντικής επιθεώρησης ανέστειλε το έργο λόγω έλλειψης επιστημονικής βάσης στην αρχική μελέτη επιπτώσεων και δεσμεύτηκε για εναλλακτικές λύσεις.

Οι τοπικοί παρατηρητές τονίζουν την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας της φύσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των σπάνιων ειδών πτηνών. Snapshot powered by AI

Ύστερα από 25 ημέρες έντονης τοπικής κινητοποίησης, οι κάτοικοι της Κίνας πέτυχαν μια αναπάντεχη νίκη απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς, καθώς κατάφεραν να σταματήσουν την κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος θα ισοπέδωνε υδροβιότοπους ζωτικής σημασίας για 49 είδη πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η χουλιαροσκαλίδρα (το πτηνό με ράμφος σε σχήμα κουταλιού), ένα μεταναστευτικό πουλί με παγκόσμιο πληθυσμό μικρότερο των 500 ατόμων, το οποίο θεωρείται «Κρισίμως Κινδυνεύον» (IUCN).

Η ιστορία είναι παλιά. Οι ευθείες γραμμές διευκολύνουν τα κατασκευαστικά σχέδια, αδιαφορώντας για τη φύση. Έτσι, στις 30 Απριλίου, στην επαρχία Γκουανξί, εγκρίθηκε το σχέδιο για έναν δρόμο που θα έπληττε παράκτιους υδροβιότοπους όπου φιλοξενούνται 20.000 πουλιά. Ένα τμήμα του έργου, μήκους 43 χιλιομέτρων, σχεδιάστηκε να περάσει μέσα από 200 στρέμματα λασμότοπων και μαγγρόβιων δασών, όπου πρόσφατα εντοπίστηκαν 14 σπάνια τέτοια πτηνά. Ο αριθμός αυτός καθιστά την περιοχή διεθνούς σημασίας βάσει της Συνθήκης Ραμσάρ.

Η αντίδραση ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ο Λι Τζιαχέ, Κινέζος φοιτητής σε ολλανδικό πανεπιστήμιο, έμαθε για την απειλή μέσω διαδικτύου. Αν και δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την περιοχή, αποφάσισε να δράσει στέλνοντας email απευθείας στις αρχές της Σύμβασης Ραμσάρ στον ΟΗΕ. «Είμαστε μικροί, αλλά αν φυτέψουμε έναν σπόρο στο μυαλό των ανθρώπων, είναι ήδη καλό», δήλωσε στο μέσο Sixth Tone.

Την ίδια ώρα, τοπικοί ακτιβιστές στη Γκουανξί πίεζαν τις περιβαλλοντικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε και ο οργανισμός BirdLife International. Παρά τις προσπάθειες, στις αρχές Μαΐου η έγκριση του έργου φαινόταν οριστική και η μάχη για το εν λόγω είδος προδιαγραφόταν χαμένη.

Η ανατροπή έγινε στις 9 Μαΐου, όταν ένα κεντρικό κυβερνητικό κλιμάκιο περιβαλλοντικής επιθεώρησης έφτασε στην περιοχή για έλεγχο και έγινε αποδέκτης σφοδρών καταγγελιών. Η αντίδραση ήταν άμεση: στις 25 Μαΐου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η αρχική μελέτη επιπτώσεων στερούταν «επιστημονικής βάσης» και ανέστειλαν το έργο, δεσμευόμενες για εναλλακτικές διαδρομές.

Ο κ. Λιου, τοπικός παρατηρητής πουλιών, υπενθύμισε ότι πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά των χωρικών που χρειάζονται τον δρόμο για τη μετακίνησή τους, ωστόσο τόνισε πως υπάρχουν λύσεις που συνδυάζουν την ανάπτυξη με την προστασία της φύσης. Όπου κι αν καταλήξει τελικά ο δρόμος, τα σπάνια αυτά πτηνά είναι προς το παρόν ασφαλή να συνεχίσουν το προαιώνιο μεταναστευτικό τους ταξίδι.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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