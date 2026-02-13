«Είμαστε αισιόδοξοι»: Ανακάμπτει ο πληθυσμός ενός από τα πιο απειλούμενα πτηνά της Βρετανίας

Ο λόγος για τον αγριόκουρκο, που βρίσκεται μόνο στα πευκοδάση των Σκωτσέζικων Χάιλαντς

Ένας αγριόκουρκος, ή αλλιώς capercaillie

Getty Images
Μετά από δεκαετίες «παρακμής», εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένα σημάδι ελπίδας για την ανάκαμψη του πληθυσμού των αγριόκουρκων (capercaillie), ενός από τα πιο απειλούμενα πτηνά της Βρετανίας. Ο πληθυσμός αυτού του χαρισματικού πτηνού,, έχει αυξηθεί κατά 50%, καθώς το 2020 υπήρχαν μόλις 20 αρσενικά στο εθνικό πάρκο RSPB Abernethy της Σκωτίας, τα οποία έφτασαν τα 30 το 2025.

Αυτό αποτελεί ένα ορόσημο για την διάσωση του είδους, ο πληθυσμός του οποίου έχει μειωθεί σε μόλις 532 πτηνά στην άγρια φύση, ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και 30 χρόνια. Τη δεκαετία του 1970 υπήρχαν περισσότεροι από 20.000 αγριόκουρκοι.

Τα αρσενικά πτηνά καταμετρήθηκαν σε χώρους ζευγαρώματος του πάρκου την άνοιξη, όταν τα εντυπωσιακά πτηνά εκτελούσαν θεαματικά καλέσματα για να προσελκύσουν μικρότερα, καμουφλαρισμένα θηλυκά.

Οι υγροί ανοιξιάτικοι και καλοκαιρινοί μήνες, η μείωση των φυσικών οικοτόπων τους, η θήρευση των αυγών και των μικρών του, οι συνεχείς συγκρούσεις με φράχτες και η ανθρώπινη παρεμβολή, συνέβαλε σημαντικά στην -μέχρι τώρα- μείωση του πληθυσμοί των αγριόκουρκων.

Ωστόσο, στο εθνικό πάρκο RSPB Abernethy της Σκωτίας, περιβαλλοντολόγοι χρησιμοποιούν μια τηλεχειριζόμενη μηχανή για να αφαιρέσουν ένα χωροκτητικό φυτό, για να μπορέσει ευδοκιμήσει το μούρο blaeberry, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή τροφής για τους αγριόκουρκους. Η μηχανή δημιουργεί επίσης ανοιχτές περιοχές όπου τα μικρά των πτηνών μπορούν να παραμείνουν ζεστά μετά τη βροχή.

Ο Richard Mason, διευθυντής διατήρησης στο εθνικό πάρκο, δήλωσε: «Η αύξηση του αριθμού των αρσενικών αγριόκουρκων οφείλεται στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη βελτίωση της ποιότητας του οικοτόπου. Βλέπουμε πολλά μικρά να επιβιώνουν και να μεγαλώνουν και, ενώ το μέλλον των συγκεκριμένων πτηνών παραμένει αβέβαιο, ελπίζουμε ότι αυτές οι τεχνικές μπορούν να υποστηρίξουν την ανάκαμψή τους στη Σκωτία. Είμαστε αισιόδοξοι».

