Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν τη EuroLeague, δε βλέπω ότι έχουν πίεση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για μία ακόμα φορά ασχολήθηκε με τα του... Παναθηναϊκού, τη στιγμή που ανέλυσε και τα δεδομένα για τους τραυματίες του αυριανού ντέρμπι. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών προβλημάτων, τα οποία ανέλυσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας εν' όψει της αυριανής αναμέτρησης στο ΣΕΦ, ο Έλληνας τεχνικός ασχολήθηκε και πάλι με τα του... Παναθηναϊκού.

«Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πως θα πάρουν την Ευρωλίγκα, οπότε τι πίεση έχουν για την 10η θέση;» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Οι απουσίες είναι δεδομένες. Βεζένκοφ, Ουόκαπ δεν θα παίξουν και ο Μόντε Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος, έχει ένα σφίξιμο στη μέση. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αρκετά ικανοί να κερδίσουν το ματς».

Για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός μετά τις ήττες από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και τη Ζαλγκίρις: «Δεν συμφωνώ με τη σκέψη σας, με τη προσέγγιση αυτή. Στο Κύπελλο δεν παίξαμε καθόλου καλά, με τη Ζαλγκίρις ήταν άλλο παιχνίδι, άλλα δεδομένα. Δεν είναι καθόλου εύκολο στο Κάουνας, παρόλο που εμείς κερδίζαμε εκεί τα τελευταία χρόνια. Το χάσαμε στην παράταση, είχαμε δύο επιθέσεις που χάσαμε. Πρέπει να προχωράμε μπροστά.

Το ατυχές για εμάς ήταν ότι δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε όλοι μαζί, κάποιοι παίκτες ήταν με την εθνική ομάδα και υπήρχαν και οι τραυματίες, που δεν μας άφησαν να προετοιμαστούμε όσο καλά θέλαμε. Επειδή είναι ιδιαίτερα παιχνίδια αυτά δεν αλλάζουμε σκέψη και προσέγγιση. Θέλουμε να κερδίσουμε στο γήπεδό μας απέναντι σε έναν ιδιαίτερο και πολύ καλό αντίπαλο. Έχουμε το κίνητρο να το κάνουμε».

Για το αν θα παίξει ρόλο το σερί νικών του Ολυμπιακού: «Καθόλου. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ομαδικό αθλητισμό είναι ο εφησυχασμός. Η ομάδα εφησυχάζει και προέρχεται από νίκες έχει μικρότερο κίνητρο από αυτή που κάνει το αντίθετο. Φάνηκε στον τελικό Κυπέλλου και φάνηκε υπέρ μας πέρυσι στον πρώτο τελικό. Προσπαθώ πολλά χρόνια να το καταπολεμήσω, αλλά είναι στη φύση του ανθρώπου να χαλαρώνει. Αλλιώς παίζεις υπό πίεση, αλλιώς χαλαρός και επιτυχημένος».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με δύο νίκες διαφορά από τον Παναθηναϊκό με ένα παιχνίδι λιγότερο με δεδομένο ότι ο αντίπαλος ως 10ς είναι περισσότερο πιεσμένος: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδα από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα και το θεωρούν σίγουρο. Οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό.

Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί.

Καλούμαστε να μην σκεφτούμε τα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον τελικό του Κυπέλλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει και το οποίο αναλύσαμε στους παίκτες. Τι δεν κάναμε καλά στον τελικό του Κυπέλλου και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλύτερα από εμάς για να μας κερδίσει αυτό. Αυτό είναι όλο»

