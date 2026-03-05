Τουρκία: «Τρομοκράτες οι Κούρδοι μαχητές της PJAK στο Ιράν - Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις»

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι Ισραήλ και ΗΠΑ συνεργάζονται με Κούρδους μαχητές για να προκαλέσουν αναταραχή εντός του Ιράν


Anadolu
Η Τουρκία δήλωσε σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της οργάνωσης των Ιρανών Κούρδων μαχητών PJAK, η οποία, είπε, απειλεί την ασφάλεια του Ιράν και την περιφερειακή σταθερότητα, εν μέσω πληροφοριών για συζητήσεις ανάμεσα σε μαχητές των Ιρανών Κούρδων και την Ουάσινγκτον σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Χθες, Τρίτη, πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι οι οργανώσεις Ιρανών Κούρδων συζήτησαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το αν, και πώς, θα επιτεθούν σε δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με το Ιράν, εργάζεται αυτή τη στιγμή για να εξασφαλίσει την ειρήνη με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) που εδρεύει στο Ιράκ. Η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης την ενσωμάτωση των Σύρων Κούρδων μαχητών στο κρατικό σύστημα της Συρίας και δεν είναι πιθανό να υποστηρίξει τη συνεργασία της Ουάσινγκτον με Ιρανούς Κούρδους μαχητές.

«Οι δραστηριότητες οργανώσεων που πυροδοτούν εθνοτική αυτονομία, όπως η τρομοκρατική οργάνωση PJAK, επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την ασφάλεια του Ιράν αλλά και τη συνολική ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Άγκυρα.

Κούρδοι Ιράν PJAK

Κούρδοι μαχητές της οργάνωσης PJAK του Ιράν στα βουνά του Ερμπίλ στο Ιράκ, 2022.

PJAK

Πρόσθεσε πως οι κρατικοί θεσμοί της Τουρκίας παρακολουθούν πολύ στενά τις ενέργειες του Κόμματος για μια Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν (PJAK), μια εκτός νόμου οργάνωση μαχητών που σχετίζεται με το PKK, το οποίο οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν δήλωσε πως δεν συμμετέχει σε καμία εκστρατεία για τη διεύρυνση του πολέμου ή των εντάσεων στην περιοχή.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν αρνήθηκε επίσης τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται σε σχέδια για τον εξοπλισμό οργανώσεων της κουρδικής αντιπολίτευσης και αποστολή τους μέσα στο Ιράν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

Η ιρανική στρατιωτική ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ, ανέφερε πως οι ιρανικές δυνάμεις συνεργάζονται με «ευγενείς Κούρδους» προκειμένου να αποτρέψουν «ισραηλινοαμερικανικό» σχέδιο για επίθεση στο ιρανικό έδαφος.



