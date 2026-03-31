Ινδία: Σπάνιο νεογέννητο πτηνό απέκτησε 50... σωματοφύλακες - Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

Πενήντα εργαζόμενοι σε υπηρεσίες προστασίας της πανίδας στην Ινδία έχουν αναλάβει ρόλο «σωματοφύλακα» για να προστατέψουν μια μεγάλη ινδική ωτίδα (ardeotis nigriceps), η οποία μόλις γεννήθηκε και που απειλείται με εξαφάνιση.

Ο αριθμός αυτών των πουλιών, ενός είδους αγριόγαλου το ύψος του οποίου θα μπορούσε να φθάσει το ένα μέτρο, μειώθηκε δραματικά τα τελευταία 25 χρόνια στις ερήμους της δυτικής Ινδίας. Υπολογίζεται ότι απομένουν μονάχα 150 από αυτά, καθώς πέφτουν εύκολα θύματα του ανθρώπου και άλλων αρπακτικών.

«Η εκκόλαψη είναι μια σπάνια και πολύ σημαντική στιγμή στις προσπάθειές μας για τη σωτηρία του είδους», δήλωσε ο Ντιράτζ Μιτάλ, υπάλληλος της υπηρεσίας προστασίας της πανίδας στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, χαιρετίζοντας την πρώτη γέννηση μιας μεγάλης ινδικής ωτίδας στην περιοχή, την τελευταία δεκαετια.

«Όμως οι δυσκολίες τώρα ξεκινούν. Έχουμε μια ομάδα 50 ατόμων που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τη μαμά και τον νεοσσό της», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ινδίας, Μπουπέντερ Γιαντάβ, χαιρέτισε και εκείνος τη γέννηση της μικρής ωτίδας.

«Προτεραιότητά μας τώρα είναι να προστατεύσουμε τον νεοσσό και τη μητέρα από άλλα αρπακτικά» είπε ο Μιτάλ, εξηγώντας ότι οι υπάλληλοι «δεν χάνουν από τα μάτια τους την οικογένεια».

Για να επιτευχθεί η αναπαραγωγή, ένα αυγό που γονιμοποιήθηκε σε εργαστήριο, μεταφέρθηκε σε απόσταση 800 χιλιομέτρων και ανατέθηκε στα τρία τελευταία πουλιά που εντοπίστηκαν στην έρημο του Κουτς, για να το κλωσήσουν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, συμμετέχοντας στις προσπάθειες σωτηρίας των πουλιών αυτών, διέταξε πρόσφατα να υπογειοποιηθούν οι γραμμές υψηλής τάσης στην περιοχή όπου φωλιάζουν οι μεγάλες ινδικές ωτίδες. Όμως, η κυβέρνηση άσκησε έφεση και ακύρωσε την εντολή, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό παρεμποδίζει τις προσπάθειές της για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως την ανάπτυξη μεγάλων πάρκων με φωτοβολταϊκά στη συγκεκριμένη περιοχή.