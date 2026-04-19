Βρετανία: Εντυπωσιακή διάσωση γλάρου από τα δίχτυα του θανάτου - Τον ονόμασαν Υπομονή

Ύστερα από πέντε ώρες εγκλωβισμού, το εξαντλημένο πτηνό σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία μιας γυναίκας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Stuart Beaton / SWNS
  • Μια γυναίκα στη Βρετανία κολύμπησε σε παγωμένα νερά για να σώσει έναν γλάρο παγιδευμένο σε πετονιά για πάνω από πέντε ώρες.
  • Η διάσωση οργανώθηκε από την ομάδα Brambles Wildlife Rescue με τη βοήθεια της έμπειρης διασώστριας Lorraine Bullar.
  • Η Bullar κατάφερε να απελευθερώσει τον γλάρο, ο οποίος ονομάστηκε «Υπομονή» και μεταφέρθηκε σε κλινική για θεραπεία.
  • Η επιχείρηση διάσωσης θεωρείται μια σημαντική επιτυχία για την προστασία της άγριας ζωής της περιοχής.
Ως ηρωίδα χαρακτηρίζεται μια γυναίκα στη Βρετανία, η οποία δεν δίστασε να βουτήξει στα παγωμένα νερά της λίμνης Στάνλεϊ, στο Μπλάκπουλ, για να σώσει έναν τραυματισμένο γλάρο που παρέμενε παγιδευμένος σε πετονιά για περισσότερες από πέντε ώρες.

Ο συναγερμός σήμανε όταν ο εθελοντής διάσωσης άγριας ζωής, Stuart Beaton, παρατήρησε ότι το πτηνό ήταν ακινητοποιημένο σε μεγάλη απόσταση από την ακτή. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, ενημέρωσε την ομάδα Brambles Wildlife Rescue, η οποία με τη σειρά της ζήτησε τη συνδρομή της Lorraine Bullar. Η Bullar διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, έχοντας υπηρετήσει στο Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Σωστικών Λεμβών (RNLI).

«Ευτυχώς, η Lorraine, η οποία είναι φίλη της οργάνωσής μας, προσφέρθηκε αμέσως να βοηθήσει», δήλωσε η Mel Greenhalgh, εκπρόσωπος της Brambles.

Η Bullar φόρεσε την ειδική στολή της και κολύμπησε περίπου 15 μέτρα μέσα στο παγωμένο νερό για να προσεγγίσει το εξαντλημένο ζώο, το πόδι του οποίου είχε μπλεχτεί σε αγκίστρια και πετονιές. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να μεταφέρει τον γλάρο με ασφάλεια στην ακτή, όπου ο Beaton αφαίρεσε προσεκτικά το αγκίστρι.

Παρά τη μικρή απόσταση, η Greenhalgh τόνισε τη δυσκολία του εγχειρήματος: «Δεν είναι καθόλου εύκολο να κολυμπάς με έναν γλάρο κάτω από το μπράτσο σου! Ευτυχώς, το μόνο που δάγκωσε ήταν η στολή της».

Το πτηνό, στο οποίο δόθηκε το συμβολικό όνομα «Patience» (Υπομονή), μεταφέρθηκε σε κλινική όπου λαμβάνει αντιβιοτική και αντιφλεγμονώδη αγωγή. Η κατάστασή του παρακολουθείται από το προσωπικό της οργάνωσης, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια υποδειγματική ομαδική προσπάθεια που κατέληξε σε μια μικρή, αλλά σημαντική νίκη για την άγρια ζωή της περιοχής.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

