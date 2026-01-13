Ρέθυμνο: Ένας απρόσμενος επισκέπτης στο Γεράνι εντυπωσίασε τους κατοίκους

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν την Δευτέρα (12/1) οι κάτοικοι στο Γεράνι στο Ρέθυμνο, καθώς ένα άγριο πτηνό έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας θαυμασμό.

Μια ιδιαίτερη επίσκεψη στο Γεράνι Ρεθύμνου

Μια ιδιαίτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο Γεράνι, όπου την εμφάνισή του στον οικισμό έκανε ένα εντυπωσιακό πτηνό Σκάρα, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκομένων σε μια σπάνια συνάντηση.

