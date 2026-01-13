Ρέθυμνο: Ένας απρόσμενος επισκέπτης στο Γεράνι εντυπωσίασε τους κατοίκους

Μία ιδιαίτερη συνάντηση είχαν οι κάτοικοι του Γερανίου την Δευτέρα

Newsbomb

Ρέθυμνο: Ένας απρόσμενος επισκέπτης στο Γεράνι εντυπωσίασε τους κατοίκους
Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν την Δευτέρα (12/1) οι κάτοικοι στο Γεράνι στο Ρέθυμνο, καθώς ένα άγριο πτηνό έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας θαυμασμό.

Μια ιδιαίτερη επίσκεψη στο Γεράνι Ρεθύμνου

Μια ιδιαίτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο Γεράνι, όπου την εμφάνισή του στον οικισμό έκανε ένα εντυπωσιακό πτηνό Σκάρα, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκομένων σε μια σπάνια συνάντηση.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κισόν Φίζελ - Στόχος το ντεμπούτο με Καρδίτσα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ηλικιωμένη γυναίκα ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

23:52TRAVEL

Πάρος: Πόλος έλξης επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κακή βραδιά και «βαριά» ήττα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστρία: 13χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

23:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: 6 στους 10 Έλληνες δεν αποταμιεύουν για τη μελλοντική σύνταξή τους

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας απρόσμενος επισκέπτης στο Γεράνι εντυπωσίασε τους κατοίκους

23:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: Ήττα σε… νεκρό χρόνο και μαθηματικός αποκλεισμός στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών -Πόρισμα για το μπλακ άουτ: Τι απαντούν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας εκπέμποντας SOS για τις πτήσεις

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο! Ο Κάρικ θα είναι στο «τιμόνι» της μέχρι το φινάλε της σεζόν

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Νέες υποδομές, τρένα και σταθμοί το τρίπτυχο στον σιδηρόδρομο

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

23:20ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών -Πόρισμα για το μπλακ άουτ: Τι απαντούν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας εκπέμποντας SOS για τις πτήσεις

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ