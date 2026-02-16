Γερμανία: Τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από νοσοκομείο... χτυπώντας την πόρτα

Ο τραυματισμένος κορμοράνος μπροστά από την πόρτα του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου

Ένας τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από ένα νοσοκομείο στη Γερμανία, χτυπώντας την πόρτα του τμήματος επειγόντων περιστατικών, μέχρι που ένας γιατρός τον πρόσεξε και κάλεσε την πυροσβεστική για να βοηθήσει στη διάσωσή του.

Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής στην Βρέμη, όταν ο κορμοράνος, ένα μαύρο θαλασσοπούλι, βρέθηκε στο νοσοκομείο Klinikum Links der Weser με ένα αγκίστρι ψαρέματος καρφωμένο στο ράμφος του.

Σε μια κοινή προσπάθεια, γιατροί και οι πυροσβέστες αφαίρεσαν το αγκίστρι και περιποιήθηκαν το τραύμα του πτηνού, σύμφωνα με δήλωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βρέμης. Το πουλί αργότερα απελευθερώθηκε στον κήπο του νοσοκομείου.

«Όταν ένας τραυματισμένος κορμοράνος πλησιάζει τους ανθρώπους, συνήθως γίνεται επειδή το ζώο βιώνει ακραία δυσφορία και έτσι χάνει τη φυσική του ντροπαλότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Δείτε φωτογραφίες:

Ένας πυροσβέστης κρατά τον τραυματισμένο κορμοράνο AP