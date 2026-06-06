Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 59χρονου Τσέχου στον Όλυμπο

Snapshot Ένας 59χρονος Τσέχος τραυματίστηκε μετά από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση Λούκι του Μύτικα στον Όλυμπο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά από υπαλλήλους του Καταφυγίου Λούκι στο Καταφύγιο Κάκκαλος.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο με ιατρικό προσωπικό για τη μεταφορά του τραυματία.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από το ελικόπτερο στο Καταφύγιο Κάκκαλος και μεταφέρθηκε στον Λιτόχωρο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 59χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 59 ετών, Τσέχικης υπηκοότητας. Κατά τις μεσημβρινές ώρες της 6ης Ιουνίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για την μεταφορά τραυματισμένου αλλοδαπού από το Καταφύγιο Κάκκαλος του Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια πεζοπορίας είχε τραυματιστεί μετά από πτώση, στη θέση Λούκι του Μύτικα. Αρχικά μεταφέρθηκε από υπαλλήλους του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Π.Σ. το οποίο ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, στον Όλυμπο, απο όπου παρέλαβε τον τραυματία.

Στη συνέχεια, τον μετέφερε στον ελικοδρόμιο της 24 Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Γ.Ν. Λάρισας.

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