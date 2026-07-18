Μεσσηνία-Γαργαλιάνοι: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης μεταξύ συλληφθέντων για εμπρησμούς

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση, εκβιασμό, κλοπή και διακεκριμένη φθορά.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μεσσηνία-Γαργαλιάνοι: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης μεταξύ συλληφθέντων για εμπρησμούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης, για εμπρησμούς στη Μεσσηνία.
  • Η σπείρα χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μέσο εκβιασμού ντόπιων και είχε πιθανές διασυνδέσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερεύνησε την υπόθεση για δύο χρόνια και συγκέντρωσε σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση, εκβιασμό, κλοπή και διακεκριμένη φθορά.
  • Η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης έγινε με την υποστήριξη της Ο.Π.Κ.Ε. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.
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Υπό τον μανδύα των επιφανών πολιτών, μιας κι ο ένας ήταν πρόεδρος κοινότητας κι ο άλλος πυροσβέστης, δρούσαν ως σπείρα πυρομανών και διέπρατταν κατά συρροή εμπρησμούς στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τον ANT1, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μακριά «πλοκάμια», που φτάνουν μέχρι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη σπείρα φέρεται να είχε ως βάση της τη Μεσσηνία, και χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μοχλό πίεσης για να εκβιάζει ντόπιους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ύστερα από δύο χρόνια έρευνας και συλλογής πολλών πειστηρίων, έβαλε τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, εκδίδοντας τρία εντάλματα σύλληψης για τους δύο προαναφερθέντες και τον αδελφό του προέδρου της κοινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ολόκληρο το χωριό βρισκόταν επί δύο χρόνια υπό την ομηρεία των τριών συλληφθέντων που διέπρατταν εμπρησμούς σε αγροτεμάχια, αποθήκες και αγροτικές εκτάσεις.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις εμπρηστές περιλαμβάνουν τον εμπρησμό από πρόθεση, τον εκβιασμό, την κλοπή και τη διακεκριμένη φθορά.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, μετά από συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, εκτελέστηκαν σήμερα τρία εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την αρμόδια δικαστική Αρχή, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και τη διενέργεια των κατ’ οίκον ερευνών συνέδραμε ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περίπου δύο έτη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται αυτή τη στιγμή ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

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