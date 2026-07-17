Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης στο Σισμανόγλειο μετά τον εμπρησμό

Το νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Παρασκευής (17/07/2026). Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από 8 ημέρες, όταν 76χρονος ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του.

"Σε λίγο καιρό, θα έχουμε το νέο Σισμανόγλειο" αναφέρει ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο από την επίσκεψη του, που ανέβασε στο Χ.

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και… pic.twitter.com/ZHfBfy7dB8 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 17, 2026

Διαβάστε επίσης