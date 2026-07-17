Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης στο Σισμανόγλειο μετά τον εμπρησμό

Άδωνις Γεωργιάδης: "Σώθηκε η Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία"

Διονυσία Προκόπη

Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης στο Σισμανόγλειο μετά τον εμπρησμό
ΥΓΕΙΑ
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Το νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Παρασκευής (17/07/2026). Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από 8 ημέρες, όταν 76χρονος ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του.

"Σε λίγο καιρό, θα έχουμε το νέο Σισμανόγλειο" αναφέρει ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο από την επίσκεψη του, που ανέβασε στο Χ.

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