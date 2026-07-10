Σισμανόγλειο: «Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα» είπε ο 76χρονος ασθενής

Snapshot Ένας 76χρονος ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του στην Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον θάλαμο νοσηλείας και οδήγησε στην εκκένωση τριών κλινικών για λόγους ασφαλείας.

Το νοσηλευτικό προσωπικό προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες με πυροσβεστήρες πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Ο 76χρονος εντοπίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από αναζήτηση και ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά επειδή ένιωθε πιεσμένος.

Ο ασθενής συνελήφθη μετά το περιστατικό και εξέφρασε μετάνοια, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν 76χρονος ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του μέσα στην Α' Παθολογική Κλινική, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση. ξημερώματα στο στρώμα του, μέσα στην Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον θάλαμο νοσηλείας, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν τρεις κλινικές. Ακόμη και το νοσηλευτικό προσωπικό προσπάθησε να περιορίσει τις φλόγες με πυροσβεστήρες μέχρι να επέμβει η Πυροσβεστική.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το πρωί και έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της βάρδιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Αμέσως σήμανε συναγερμός και το νοσοκομείο προχώρησε στην εκκένωση τριών κλινικών.

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ένας 76χρονος άνδρας. Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναζήτησαν τον ηλικιωμένο σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις και τελικά τον εντόπισαν σε πολυκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 76χρονος μετά το εντοπισμό του ζήτησε «συγγνώμη». Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο ίδιος πήρε τον αναπτήρα του και έβαλε φωτιά στο στρώμα επειδή, όπως υποστήριξε, ένιωθε πιεσμένος. «Έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα», φέρεται να είπε, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του. Παρότι είχε απομακρυνθεί από το νοσοκομείο μετά το περιστατικό, συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ο συγκεκριμένος θάλαμος, με αριθμό 8, μετατράπηκε σε αποκαΐδια, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που εξασφάλισε το STAR. Από τα τρία κρεβάτια του δωματίου, απομένουν πλέον μόνο οι μεταλλικοί σκελετοί, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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