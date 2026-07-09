Σισμανόγλειο: Κανονικά λειτουργεί το νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά σε θάλαμο

Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

Newsbomb

Σισμανόγλειο: Κανονικά λειτουργεί το νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά σε θάλαμο

Φωτιά στο Σισμανόγλειο

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο λειτουργεί κανον μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλικής.
  • Συνελήφθη 76χρονος που ομολόγησε ότι προκάλεσε επίτηδες τη φωτιά με αναπτήρα.
  • Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 05:00 στον Α’ όροφο και η κλινική εκκενώθηκε άμεσα για την ασφάλεια των ασθενών.
  • Ο νοσηλευτής βάρδιας προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά πριν φτάσει η Πυροσβεστική, ενώ ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός εκκένωσης.
  • Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους εντός του νοσοκομείου, με διαδοχική εκκένωση και άλλων κλινικών.
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Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής.

Για τη φωτιά, συνελήφθη 76χρονος και κρατείται στη Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ενώ στην αρχή παραδέχθηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, αλλά όπως είπε έγινε «κατά λάθος», σύμφωνα με το MEGA, ομολόγησε πως έβαλε επίτηδες τη φωτιά, με αναπτήρα.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, όταν ο ηλικιωμένος συνελήφθη είχε αρνηθεί τα πάντα.

Σημειώνεται ότι η φωτιά, εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα, στον Α’ όροφο της Παθολογικής Κλινικής. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, ωστόσο η κλινική εκκενώθηκε άμεσα.

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Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

«Ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός»

«Αμέσως ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να απομακρυνθούν όλοι οι ασθενείς και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία» ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κυρία Κατερίνα Παπαϊωάννου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων του Σισμανόγλειου, προσθέτοντας πως «ο νοσηλευτής βάρδιας ξεκίνησε να σβήνει την φωτιά με πυροσβεστήρα και στη συνέχεια έφτασε η Πυροσβεστική».

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Η εκπρόσωπος των εργαζομένων πρόσθεσε ότι η φωτιά «ξέσπασε στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, που είχε τρεις ασθενείς. Έπιασε φωτιά το στρώμα, αλλά δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες. Ο ασθενής απουσίαζε και στην συνέχεια βρέθηκε από την Αστυνομία».

Η κυρία Παπαϊωάννου περιέγραψε πώς έγινε η επιχείρηση εκκένωσης, αναφέροντας ότι αρχικά εκκενώθηκε η Α' Παθολογική Κλινική, οι ασθενείς της οποίας μεταφέρθηκαν στον χώρο των επειγόντων περιστατικών, ακολούθως η Β' Παθολογική Κλινική, με τους ασθενείς να απομακρύνονται προς άλλα τμήματα του νοσοκομείου, και τέλος της Πνευμονολογικής Κλινικής, που μεταφέρθηκαν στην άλλη Πνευμονολογική Κλινική.

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Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
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Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

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