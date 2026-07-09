Σισμανόγλειο: Παραδέχθηκε τον εμπρησμό ο 76χρονος-«Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όχι με τσιγάρο»

Snapshot Ο 76χρονος που συνελήφθη παραδέχθηκε ότι προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά με αναπτήρα ενώ πήγαινε να ανάψει τσιγάρο.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

Η Πυροσβεστική και η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε μεθοδικές έρευνες και συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό του υπευθύνου.

Ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε μετανοιωμένος κατά την προανακριτική διαδικασία.

Η αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενημερώθηκε και οι έρευνες συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Snapshot powered by AI

Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, παραδέχθηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και τον συνέλαβαν φέρεται να τους είπε: «Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όταν πήγα να ανάψω ένα τσιγάρο».

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Έπειτα από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ομολόγησε και δήλωσε μετανοιωμένος ο 76χρονος

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον ανωτέρω θάλαμο νοσηλείας. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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