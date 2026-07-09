Σισμανόγλειο: Πιθανώς από τσιγάρο η φωτιά στο στρώμα  - Προσήχθη ο 74χρονος ασθενής

Είχε φύγει από το νοσοκομείο, εντοπίστηκε όμως στο σπίτι του

Κατερίνα Ρίστα

Σισμανόγλειο: Πιθανώς από τσιγάρο η φωτιά στο στρώμα  - Προσήχθη ο 74χρονος ασθενής

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα στον 1ο όροφο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, πιθανώς από τσιγάρο στο στρώμα του 74χρονου ασθενούς.
  • Ο 74χρονος ασθενής, που νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, είχε φύγει από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Οι υπόλοιποι δύο ασθενείς του θαλάμου απομακρύνθηκαν χωρίς τραυματισμούς, με τη βοήθεια νοσηλεύτριας.
  • Ο 74χρονος προσήχθη και αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να διαπιστωθεί η σχέση του με την πυρκαγιά.
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Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης Αττικής, προσήχθη σήμερα το πρωί ένας 74χρονος, σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και ποια, με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά την καταμέτρηση ασθενών, δεν εντοπίστηκε ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μετά από αναζητήσεις, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΕΛΑΣ. Προσήχθη αρχικά στο Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του 1ου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, από την αυτοψία στο χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε μετά την εκδήλωσή της.

Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που είναι με σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι, και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο 74χρονος είναι αυτή την ώρα στην ΔΑΕΕ, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση για την υπόθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς.

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