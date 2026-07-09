Σισμανόγλειο: Μία νεκρή ασθενής - «Δεν συνδέεται με τη φωτιά» λέει ο Γεωργιάδης

Snapshot Μία 90χρονη ασθενής κατέληξε στο Σισμανόγλειο μετά από ανακοπή κατά την εκκένωση της Α' Παθολογικής Κλινικής λόγω φωτιάς.

Ο θάνατος της ασθενούς δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς δεν εισέπνευσε καπνό και ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός κλινικής.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επαίνεσε το προσωπικό για την άμεση και επιτυχή διαχείριση του περιστατικού.

Όλοι οι ασθενείς κοντά στη φωτιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια χάρη στην ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Snapshot powered by AI

Μία 90χρονη ασθενής κατέληξε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στο οποίο σήμανε συναγερμός περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, για φωτιά που ξέσπασε σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που έσπευσε στο συμβάν, ο θάνατος της ασθενούς που κατέληξε δεν συνδέεται με τη φωτιά. Ο υπουργός υποστήριξε ότι υπέστη ανακοπή, χωρίς -όπως είπε- να υπάρχει σύνδεση με τη φωτιά, καθώς δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε εκτός της κλινικής.

Ο υπουργός Υγείας συνεχάρη το προσωπικό του Σισμανογλείου για την άμεση αντίδρασή του, τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε με επιτυχία ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία. Όπως ανέφερε, όλοι οι ασθενείς που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, χάρη στην ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων.

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