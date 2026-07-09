Σισμανόγλειο: «Μάλλον από ηλεκτρική κουβέρτα ξεκίνησε η φωτιά στην Α' Παθολογική»

Snapshot Η φωτιά στο Σισμανόγλειο ξεκίνησε πιθανότατα από ηλεκτρική κουβέρτα στην Α' Παθολογική Κλινική.

Εκκενώθηκαν δύο όροφοι του νοσοκομείου με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής λόγω πυκνού καπνού.

Οι περισσότεροι ασθενείς που εκκενώθηκαν ήταν ηλικιωμένοι και με οξυγόνο, και μεταφέρθηκαν σε άλλα σημεία με ασθενοφόρα.

Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί ελέγχουν την κατάσταση για να διαπιστωθεί αν το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει ξανά.

Συγγενείς ασθενών εξέφρασαν δυσφορία για την έλλειψη ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί της Πέμπτης στο Σισμανόγλειο, όπου ξέσπασε φωτιά, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες το συμβάν ξεκίνησε από την Α' Παθολογική Κλινική και οι άνθρωποι του νοσοκομείου με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής εκκένωσαν δύο ορόφους.

Φωτογραφίες, βίντεο: Χάρης Γκίκας

«Πιθανότατα από ηλεκτρική κουβέρτα στην Α' Παθολογική ξεκίνησε η φωτιά»

Νοσηλεύτρια που πήγαινε στο νοσοκομείο για να πιάσει βάρδια το πρωί της Πέμπτης είπε στο Newsbomb.gr: «Ήρθα πιο μετά (σ.σ.: από το ξέσπασμα της φωτιάς), το άκουσα στο ράδιο ότι πέντε παρά έπιασε φωτιά. Εγώ 6:30 έφτασα, είχε πολλά πυροσβεστικά κι Αστυνομία.

Απ' ό,τι άκουσα ήταν στην Α' Παθολογική ξεκίνησε η φωτιά κι από μία άλλη συνάδελφο άκουσα ότι μάλλον ήταν από ηλεκτρική κουβέρτα. Είχε πολύ καπνό δεν μας άφηναν μέσα. Τους κατέβασαν (σ.σ.: τους ασθενείς) οι νοσοκόμοι με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Ήταν κυρίως ηλικιωμένοι εξ όσων γνωρίζω, ήταν με τα οξυγόνα τους.

Σίγουρα με ασθενοφόρα κάπου αλλού θα τους πήγαν.

Έχουν μπει οι τεχνικοί ηλεκτρολόγοι υδραυλικοί να δουν αν είναι όλα εντάξει. Το νοσοκομείο εφημερεύει και μας είπαν ότι σε λίγο θα μπούμε. Έχει εκκενωθεί ο πρώτος όροφος και το -1».

«Είναι η αδελφή μου μέσα, δεν είχαμε καμία ενημέρωση»

Συγγενής ασθενούς που έσπευσε στο νοσοκομείο, είπε: «Τρόμαξα, η αδελφή μου είναι μέσα στο δωμάτιο είναι άρρωστη. Ευτυχώς, έχει πάει η ανιψιά μου, που δουλεύει εδώ, και την είδε, την έχουν πάει στα επείγοντα. Είναι τρομερό να μην υπάρχει ενημέρωση».

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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