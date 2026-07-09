Φωτιά στο Σισμανόγλειο – Εκκενώθηκαν χώροι του νοσοκομείου για την ασφαλεία των ασθενών

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, σύμφωνα με πληροφορίες – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτιά στο Σισμανόγλειο – Εκκενώθηκαν χώροι του νοσοκομείου για την ασφαλεία των ασθενών
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
ΕΛΛΑΔΑ
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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες στον πρώτο όροφο του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, στο Μαρούσι, τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/07).

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις ασθενών για λόγους ασφαλείας εξαιτίας του καπνού.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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