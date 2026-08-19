Σαντορίνη: Μπαράζ φορολογικών ελέγχων στα τουριστικά σκάφη – Πρόστιμα ύψους 40.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ

Aιφνιδιαστικούς φορολογικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία του νησιού, με τους ελέγχους να πραγματοποιούνται αμέσως μετά την επιστροφή των σκαφών από τις ημερήσιες εκδρομές τους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 26 τουριστικά σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα 12 από αυτά, ποσοστό που αγγίζει το 46%.

Η αξία των συγκεκριμένων παραβάσεων ανήλθε στις 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο από το μπαράζ των ελέγχων.