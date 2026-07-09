Μικρής έκτασης φωτιά στο Σισμανόγλειο: Αντιμετωπίστηκε άμεσα - Προληπτικά εκκενώθηκαν θάλαμοι

Δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς ή προσωπικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Newsbomb

Μικρής έκτασης φωτιά στο Σισμανόγλειο: Αντιμετωπίστηκε άμεσα - Προληπτικά εκκενώθηκαν θάλαμοι
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Mικρής έκτασης φωτιά «ξέσπασε» σε δωμάτιο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου στο Μαρούσι τα ξημερώματα της Πέμπτης.
  • Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για ασθενείς ή προσωπικό.
  • Προληπτικά εκκενώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι λόγω καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα.
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/07) στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο του κτηρίου.

Φωτορεπορτάζ και βίντεο: Χάρης Γκίκας

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Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τους ασθενείς.

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Λόγω του καπνού, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση ορισμένων χώρων του νοσοκομείου ώστε να μην κινδυνεύσουν ασθενείς και προσωπικό.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ, έχουν κινητοποιηθεί επίσης ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

«Φωτιά, φωτιά» – Τα πρώτα δραματικά λεπτά της πυρκαγιάς

Μία ασθενής περιγράφει τα πρώτα λεπτά της φωτιάς σε δωμάτιο της Α’ Παθολογικής του Σισμανογλείου, κάνοντας λόγο για σκηνές πανικού έως ότου αντιλήφθηκαν άπαντες ότι όλος ο κόσμος είναι ασφαλής και μεταφέρθηκε εκτός κτηρίου.

«Ήταν περίπου 05:00 τα ξημερώματα, όταν μία νοσηλεύτρια στην Α’ Παθολογική άρχισε να φωνάζει “φωτιά, φωτιά”. Από όσα πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια, η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από ένα κρεβάτι στο δωμάτιο 10.

Βρισκόμουν στο δωμάτιο 6. Όταν άρχισε να βγαίνει ο κόσμος έξω, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο διάδρομος είχε γεμίσει καπνό και δεν έβλεπες καν τους ανθρώπους γύρω σου.

Επίσης, ανησυχήσαμε γιατί στο νοσοκομείο ήταν πάρα πολύς κόσμος ανίκανος να περπατήσει λόγω των προβλημάτων υγείας τους. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και ασθενείς με σοβαρές δυσκολίες, που χρειάζονταν βοήθεια για να βγουν.

Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, ο πρώτος μας φόβος ήταν μήπως είχαν τραυματιστεί άνθρωποι, αλλά τελικά όλοι οι ασθενείς είχαν σωθεί, ευτυχώς.

Όταν βγήκαμε έξω, ήμασταν ουσιαστικά τέσσερις γυναίκες. Η μία ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχε πάθει εμφράγματα και νοσηλευόταν, η διπλανή μου στο δωμάτιο, εγώ και η μητέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλον να βγαίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν και λίγο δύσκολο να οδηγηθεί ο κόσμος προς την έξοδο λόγω της διαμόρφωσης του νοσοκομείου».

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