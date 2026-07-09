Στο «Σισμανόγλειο» ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη φωτιά σε θάλαμο

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αφού τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας της Παθολογικής κλινικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» κατασβέστηκε άμεσα.

Εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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