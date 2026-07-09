Άδωνις για Σισμανόγλειο: «Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα» - Προφανής η εγκληματική ενέργεια

Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, ήταν προφανής η εγκληματική ενέργεια, είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο.

Θα δείξει η έρευνα τι έγινε, επισήμανε ο ίδιος, εξιστορώντας πως στις «πέντε παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός τρίκλινου θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως, μπήκε στον θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται».

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως στον θάλαμο δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. «Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο και μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Αργότερα, δήλωσε πως είδε ένα περίεργο όνειρο, ότι είδε τη φωτιά και έφυγε», πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά θα τα διευκρινίσει η έρευνα της αστυνομίας, αλλά είναι προφανής η εγκληματική ενέργεια. Οι ζημιές στο νοσοκομείο είναι σοβαρές, μία ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί, αλλά θα την ξαναφτιάξουμε, είπε ο υπουργός.

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