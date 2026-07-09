Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

Snapshot Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής από στρώμα ασθενούς.

Ο ασθενής από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά εξαφανίστηκε αρχικά και εντοπίστηκε αργότερα από την Αστυνομία στο σπίτι του.

Ο νοσηλευτής βάρδιας προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Οι ασθενείς της Α' Παθολογικής εκκενώθηκαν άμεσα και μεταφέρθηκαν στον χώρο των επειγόντων, ενώ εκκενώθηκαν και άλλες κλινικές με μεταφορά των ασθενών σε ασφαλή τμήματα του νοσοκομείου.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Α' Παθολογική Κλινική, με εικόνες απόλυτης καταστροφής. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7), καθώς ξέσπασε φωτιά από τα κλινοσκεπάσματα σε θάλαμο της Α' Παθολογικής, όπου βρίσκονταν τρεις ασθενείς.

Σύμφωνα τον Άδωνι Γεωργιάδη, η «φωτιά ξεκίνησε από στρώμα» ασθενούς, ο οποίος ακολούθως εξαφανίστηκε, και λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε στο σπίτι του και προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές.

«Αμέσως ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να απομακρυνθούν όλοι οι ασθενείς και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία» ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κυρία Κατερίνα Παπαϊωάννου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων του Σισμανόγλειου, προσθέτοντας πως «ο νοσηλευτής βάρδιας ξεκίνησε να σβήνει την φωτιά με πυροσβεστήρα και στη συνέχεια έφτασε η Πυροσβεστική».

Η εκπρόσωπος των εργαζομένων πρόσθεσε ότι η φωτιά «ξέσπασε στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, που είχε τρεις ασθενείς. Έπιασε φωτιά το στρώμα, αλλά δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες. Ο ασθενής απουσίαζε και στην συνέχεια βρέθηκε από την Αστυνομία».

Πώς έγινε η εκκένωση

Η κυρία Παπαϊωάννου περιέγραψε πώς έγινε η επιχείρηση εκκένωσης, αναφέροντας ότι αρχικά εκκενώθηκε η Α' Παθολογική Κλινική, οι ασθενείς της οποίας μεταφέρθηκαν στον χώρο των επειγόντων περιστατικών, ακολούθως η Β' Παθολογική Κλινική, με τους ασθενείς να απομακρύνονται προς άλλα τμήματα του νοσοκομείου, και τέλος της Πνευμονολογικής Κλινικής, που μεταφέρθηκαν στην άλλη Πνευμονολογική Κλινική.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

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