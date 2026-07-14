Προφυλακιστέος ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο:«Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι και άρπαξε»

Snapshot Ο 74χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ισχυρίστηκε ότι άφησε αναμμένο τσιγάρο στο σεντόνι που άρπαξε φωτιά.

Ο ανακριτής διέταξε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 74χρονο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον Α’ όροφο της Παθολογικής Κλινικής περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης και προκάλεσε άμεση εκκένωση. Snapshot powered by AI

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

«Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι η φωτιά, εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στον Α’ όροφο της Παθολογικής Κλινικής. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, ωστόσο η κλινική εκκενώθηκε άμεσα.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

«Ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός»

«Αμέσως ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να απομακρυνθούν όλοι οι ασθενείς και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία» ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κυρία Κατερίνα Παπαϊωάννου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων του Σισμανόγλειου, προσθέτοντας πως «ο νοσηλευτής βάρδιας ξεκίνησε να σβήνει την φωτιά με πυροσβεστήρα και στη συνέχεια έφτασε η Πυροσβεστική».

Η εκπρόσωπος των εργαζομένων πρόσθεσε ότι η φωτιά «ξέσπασε στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, που είχε τρεις ασθενείς. Έπιασε φωτιά το στρώμα, αλλά δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες. Ο ασθενής απουσίαζε και στην συνέχεια βρέθηκε από την Αστυνομία».

Η κυρία Παπαϊωάννου περιέγραψε πώς έγινε η επιχείρηση εκκένωσης, αναφέροντας ότι αρχικά εκκενώθηκε η Α' Παθολογική Κλινική, οι ασθενείς της οποίας μεταφέρθηκαν στον χώρο των επειγόντων περιστατικών, ακολούθως η Β' Παθολογική Κλινική, με τους ασθενείς να απομακρύνονται προς άλλα τμήματα του νοσοκομείου, και τέλος της Πνευμονολογικής Κλινικής, που μεταφέρθηκαν στην άλλη Πνευμονολογική Κλινική.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

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