Γεωργιάδης: Το Σισμανόγλειο θα έχει κανονικά εφημερία - Ευχαρίστησε διοίκηση και προσωπικό

Σε τροχιά ομαλότητας επέστρεψε το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, μερικά μόλις εικοσιτετράωρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους χώρους της Α’ Παθολογικής Κλινικής.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε αναρτησή του οι χώροι που γειτνιάζουν με την εστία της φωτιάς καθαρίστηκαν , ενώ η κλινική στην οποία ξεκίνησε η φωτιά μετεγκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα η Β’ Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να λειτουργούν πλέον χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η ανάρτηση του υπουργού

Έγραψε συγκεκριμένα σε αναρτησή του στο X: Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα… pic.twitter.com/KzK74EG6GX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 11, 2026

Η Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, μετεγκαταστάθηκε άμεσα σε κατάλληλο χώρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της νοσηλείας και την απρόσκοπτη φροντίδα των ασθενών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των γειτονικών χώρων, με αποτέλεσμα η Β’ Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να λειτουργούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια.

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα συμμετάσχει κανονικά στην σημερινή εφημερία, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου. Για δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό καθαριότητας και όλοι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, δουλεύοντας ακούραστα, με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, ώστε το νοσοκομείο να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.

Η άμεση ανταπόκριση, η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στηρίζοντας κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών του και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

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