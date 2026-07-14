Καλοχώρι - «Ήθελα να διώξω τις σφήκες»: Τρία χρόνια χωρίς αναστολή σε 70χρονο για εμπρησμό

Snapshot Το δικαστήριο Θεσσαλονίκης επέβαλε τριετή κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών σε 70χρονο για εμπρησμό από αμέλεια στο Καλοχώρι.

Η φωτιά ξεκίνησε από το χωράφι του κατηγορούμενου και κατέστρεψε δύο επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές άνω του 1,4 εκατ. ευρώ συνολικά.

Ο 70χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την Πυροσβεστική ύψους 5.886,56 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε τη φωτιά προσπαθώντας να διώξει σφήκες με αναμμένο χαρτί.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε καθαρίσει το χωράφι από ξερά χόρτα πριν το συμβάν. Snapshot powered by AI

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνώρισε το δικαστήριο Θεσσαλονίκης στον 70χρονο που προκάλεσε πυρκαγιά που έκαψε δύο επιχειρήσεις στο Καλοχώρι, και του επέβαλε ποινή τριετούς κάθειρξης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτιση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο 70χρονος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ εις βάρος του έχει επιβληθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.

«Ήθελα να διώξω τις σφήκες»

Η φωτιά σύμφωνα με το πόρισμα της ΔΑΕΕ ξεκίνησε από το χωράφι του, καίγοντας αρχικά απορρίμματα και ξηρά χόρτα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο γειτονικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο ιδιοκτήτης της πρώτης επιχειρήσεις ανέφερε ότι υπέστη ζημιά 400.000 ευρώ. «Η επιχείρησή μου καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως κι όλο το εμπόρευμα, αποτελούμενο από είδη υδραυλικών, εργαλεία και ελαστικά ποτίσματος», είπε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της δεύτερης επιχείρησης υπολόγισε τη ζημιά του σε πάνω από 1 εκατ. ευρώ. «Βρισκόμουν στο γραφείο όταν αντιλήφθηκα την οσμή τού καπνού και είδα τη φωτιά να καίει στο διπλανό χωράφι. Ζήτησα από τους εργαζόμενους να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο. Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι εγκαταστάσεις, τα γραφεία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το εμπόρευμα με είδη υγιεινής» ανέφερε.

Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. «Ήθελα να καθαρίσω το κοτέτσι και είδα μια σφηκοφωλιά σε μια σήτα. Άναψα ένα χαρτί για να διώξω τις σφήκες, αλλά μου έπεσε και προκλήθηκε η φωτιά. Προσπάθησα να τη σβήσω, όμως δεν κατάφερα να την ελέγξω» απολογήθηκε ο ίδιος. Μέσω του συνηγόρου του υποστήριξε ότι το χωράφι του είχε καθαριστεί από τα ξερά χόρτα, πριν γίνει το συμβάν.