Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτεμάχιο στη Θεσσαλονίκη λόγω χρήσης γυμνής φλόγας από 70χρονο για απομάκρυνση σφίγγων.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο 70χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ στον 70χρονο για παράβαση της νομοθεσίας. Snapshot powered by AI

Στην διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου 2026, σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

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